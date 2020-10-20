Interpol'ün aradığı kadına ev kiralayan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Interpol'ün aradığı kadına ev kiralayan zanlı tutuklandı

20.10.2020 09:56
Interpol'ün aradığı kadına ev kiralayan zanlı tutuklandı, System.String[]

Fransa tarafından DEAŞ terör örgütü üyesi olmak suçundan tutuklanma talebi bulunan, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranırken Adana'da yakalanan kadına ev kiralayan ve yardım eden zanlı önce serbest kaldı, sonra savcılığın itirazı üzerine tutuklandı.

Fransa tarafından DEAŞ terör örgütü üyesi olmak suçundan tutuklanma talebi bulunan, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranırken Adana'da yakalanan kadına ev kiralayan ve yardım eden zanlı önce serbest kaldı, sonra savcılığın itirazı üzerine tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a üye olduğu gerekçesiyle Fransa tarafından hakkında tutuklama kararı çıkarılan ve Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Tunus kökenli Fransız vatandaşı Soumaya Raissi'nin (30) sahte Suriye kimliğiyle Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Namık Kemal Mahallesi'nde saklandığını tespit etti. Polis, saklandığı hücre evine baskın düzenleyerek kadını 14 Ekim tarihinde gözaltına aldı. Terör örgütü üyesi kadın, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Interpol tarafından "çok tehlikeli, eylem yapabilir, görüldüğü yerde tutuklanmalıdır" notuyla aradığı kadının 1,5 ay önce Namık Kemal Mahallesi'nde 4 katlı bir evin 1. katını aracılar ile kiraladığı belirlendi. Genç kadının hiç dışarı çıkmadığı, evi Feyzullah Y. isimli bir kişinin kiraladığı, sakallı iki kişinin de sürekli eve gelip giderek ihtiyacını karşıladıkları tespit edildi. Zanlı kadına evi F.Y.'nin de internet üzerinden aylık 700 liraya kiraladığı belirlendi. Zanlının, bir çocuğuyla kaldığı evde aile için olması gereken bütün yaşam malzemelerinin bulunduğu görülürken, kadının hiç dışarı çıkmadığı, bu nedenle bütün ihtiyaçlarının örgüt tarafından karşılandığı öğrenildi. Polis bu tespitlerin ardından Feyzullah Y.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

MAHMUT ÖZDEN GRUBUNA BAĞLI ÇIKTI

Polisin yaptığı çalışmada Feyzullah Y.'nin bir süre önce İstanbul Emniyet Müdürlüğünün yaptığı operasyonda Adana polisi tarafından yakalanan ve DEAŞ'ın sözde Türkiye Emiri olduğu öne sürülerek tutuklanan Mahmut Özden'in grubuna mensup olduğu, yurt dışından gelen DEAŞ üyelerine yardım ettiği belirlendi. Polis bu tespitler üzerine yaptığı çalışmada zanlıyı Süleyman Vahit Caddesi'nde yakaladı. Zanlı emniyete getirilerek sorguya alındı. Zanlı sorgusunda DEAŞ üyesi olduğunu kabul etmeyerek, kadının da DEAŞ'lı olduğunu bilmediğini, Suriyeli olduğunu düşünerek ona yardım ettiğini söylediği öğrenildi. Ayrıca zanlının telefonunda yapılan incelemede de ise "Kırmızı Bülten" cümlesiyle ilgili birçok arama yapıldığı görüldü.

Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, yurt dışına çıkma yasağı getirildi.

Zanlının daha önce de iki kez DEAŞ'a yapılan operasyonda gözaltına alındığı öğrenildi. Zanlının serbest kalması üzerine savcılık zanlıyı mahkemeye tutuklama talebiyle sevk ettiği için serbest kalmasına itiraz etti. Bunun üzerine 2. Sulh Ceza Hakimliği talebi kabul ederek zanlının tutuklanmasına karar verdi. Bu karar ile birlikte terör ekipleri zanlıyı tekrar yakalayıp adliyeye götürdü. Zanlı adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

(Fatih Keçe/İHA)

Interpol'ün aradığı kadına ev kiralayan zanlı tutuklandı

Fransa, Terör, Adana, DEAŞ, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Interpol'ün aradığı kadına ev kiralayan zanlı tutuklandı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Öğretmen dizisi, 9. bölümle ekran macerasını noktalayacak Fatih Öztürk'ün yaptığı hareketler Galatasaray taraftarını çileden çıkardı Türkiye'de denemeleri yapılan koronavirüs aşısıyla ilgili sevindiren gelişme Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanacak! Gündemde koronavirüs, Azerbaycan ve Kıbrıs var Koronavirüse yakalanan eşine "O çocukla ağız ağıza mı geldin?" dedi, ölümle tehdit etti MasterChef'te büyük gerginlik! Mehmet Şef, yemeğini tadıma çıkarmayan Barbaros'u azarladı Gördüğü bahçeden etkilenen mühendis, kariyerini bırakıp elma üreticisi oldu Serdar Ortaç'tan Ermenistan'a tepki: Halkına sözüm yok, başındaki adam ruh hastası
Mikrofonu açık unutan Abdülkerim Durmaz'dan canlı yayında ağır küfür Mikrofonu açık unutan Abdülkerim Durmaz'dan canlı yayında ağır küfür         
10:01
Rıdvan Dilmen şampiyonluk kehanetini geliştirdi: Nisan sonuna kalmadan belli olur Rıdvan Dilmen şampiyonluk kehanetini geliştirdi: Nisan sonuna kalmadan belli olur         
09:51
İki kadınla gittiği günlük kiralık dairenin camından düşerek can vermişti! Cinayete kurban gittiği ortaya çıktı İki kadınla gittiği günlük kiralık dairenin camından düşerek can vermişti! Cinayete kurban gittiği ortaya çıktı         
09:33
Çam ormanlarında yetişen davulga meyvesi toplayanı zengin ediyor Çam ormanlarında yetişen davulga meyvesi toplayanı zengin ediyor         
09:30
İngiliz şirket, Antalya'da doğa harikası yarımadaya villa dikti İngiliz şirket, Antalya'da doğa harikası yarımadaya villa dikti         
08:42
Evlerinin yakacak ihtiyacını karşılamak için tehlikeyi göze alıp, Zap Suyu'ndan odun topluyorlar Evlerinin yakacak ihtiyacını karşılamak için tehlikeyi göze alıp, Zap Suyu'ndan odun topluyorlar         
08:12
"Acı biber koronavirüsten koruyor" iddiasıyla ilgili açıklama: Bu yanlış bir algıdır         
07:55
Meteoroloji uyardı: Hem sağanak hem fırtına geliyor Meteoroloji uyardı: Hem sağanak hem fırtına geliyor         
07:47
Ermenistan işgalinden kurtarılan Fuzuli'de 27 yıl sonra ezan okundu Ermenistan işgalinden kurtarılan Fuzuli'de 27 yıl sonra ezan okundu         
07:34
Miami'de tatil yapan Şeyma Subaşı vücudunu yağladığı anları paylaştı Miami'de tatil yapan Şeyma Subaşı vücudunu yağladığı anları paylaştı         
00:04
Sağlık Bakanlığı, çelişki sonrası koronavirüs tablosunu değiştirdi! Yeni hasta sayısı 2 bini aştı Sağlık Bakanlığı, çelişki sonrası koronavirüs tablosunu değiştirdi! Yeni hasta sayısı 2 bini aştı         
22:33
İflas kararı verilen İstanbul Bilişim'in raporu, aile hesabına milyonlarca liranın gönderildiğini ortaya çıkardı İflas kararı verilen İstanbul Bilişim'in raporu, aile hesabına milyonlarca liranın gönderildiğini ortaya çıkardı         
21:39
Suudi Arabistan'da Türk mallarına boykota ülkenin en büyük süpermarket zinciri de katıldı Suudi Arabistan'da Türk mallarına boykota ülkenin en büyük süpermarket zinciri de katıldı         
19:10
"Saplantılı" aşığı tarafından katledilen Hazal Tektaş'ın son görüntüleri ortaya çıktı         
16:51
Koronavirüs sonrası nüfusu iki kat artan Muğla'da arazi fiyatları dörde katlandı Koronavirüs sonrası nüfusu iki kat artan Muğla'da arazi fiyatları dörde katlandı         
15:07
3,5 yıl sonra cezaevinden tahliye olan Selim Erdoğan, yaşadığı zor günleri anlattı: Allah bana ders verdi 3,5 yıl sonra cezaevinden tahliye olan Selim Erdoğan, yaşadığı zor günleri anlattı: Allah bana ders verdi         
14:19
Flamengolu Gustavo Henrique, maçta testis travması geçirdi Flamengolu Gustavo Henrique, maçta testis travması geçirdi         
11:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2020 10:20:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Interpol'ün aradığı kadına ev kiralayan zanlı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei