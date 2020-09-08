Samsun'un Bafra ilçesinde 20 yaşındaki bir gencin intihar edeceği ihbarı polisi alarma geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, evden aldığı bir torba ilaçla intihar etmek için mezarlığa giden M.K'nin (20), yanında bulunan kız arkadaşı polisi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine Asri Mezarlığa çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yapılan aramalar sonucunda M.K. ve kız arkadaşı mezarlıkta bulundu. Polis ekiplerince mezarlıkta bulunan gençler sağlık kontrolü için Bafra Devlet Hastanesine götürüldü. - SAMSUN