Son dakika haber... İntihara kalkışan üniversite öğrencisi genç kızı polis ekipleri ikna etti - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber... İntihara kalkışan üniversite öğrencisi genç kızı polis ekipleri ikna etti

21.03.2022 23:58
Son dakika haber... İntihara kalkışan üniversite öğrencisi genç kızı polis ekipleri ikna etti

Son dakika 3. sayfa haberi... Gümüşhane'de intihar teşebbüsünde bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi polislerin uzun süren ikna çabalarının sonucunda bulunduğu yamaçtan indirildi.

Gümüşhane'de intihar teşebbüsünde bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi polislerin uzun süren ikna çabalarının sonucunda bulunduğu yamaçtan indirildi.

Edinilen bilgiye göre, Gümüşhane Üniversitesinde okuyan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi M.Ö. kaldığı yurttaki odasına intihar notu bıraktı.

Notu bulan oda arkadaşlarının ihbarda bulunmasının ardından İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler arkadaşlarından öğrendikleriyle kız öğrencinin gidebileceği bütün noktaları araştırmaya başladı.

Kısa sürede öğrencinin Hasanbey Mahallesi, Hasanbey Caddesinde bulunan eski otogar alanında AVM yapılmak üzere açılan derin alanın bulunduğu bölgedeki yamaca çıktığını belirleyen ekipler, eski erkek arkadaşıyla sorunları olduğunu söyleyen M.Ö'yü ikna çalışmalarına başladı.

Olay yerine sağlık, itfaiye ve çok sayıda polis ekibi sevk edilirken yanına kimseyi yaklaştırmayan genç kız olay yerine gelen İl Emniyet Müdür Yardımcısı 2. Sınıf Emniyet Müdürü Metin Aygün, Asayiş Şube Müdürü Ahmet Acır ve Polis Merkezi Amiri Komiser Fatih İnan'ın yaklaşık bir saat süren ikna çabalarının ardından yamaçtan indirildi.

Genç kız olay yerinde hazır bekleyen 112 Acil Servis ekiplerine yapılan sağlık kontrolünün ardından ifadesi için polis merkezine götürüldü. - GÜMÜŞHANE

YORUMLAR
500
NEVRUZ KUTLAMALARINDA İKRAMLARI YİYEN KÖPEĞE ALKIŞ NEVRUZ KUTLAMALARINDA İKRAMLARI YİYEN KÖPEĞE ALKIŞ Bursa'da intihar ettiği öne sürülen kişinin öldürüldüğü ortaya çıktı Bursa'da intihar ettiği öne sürülen kişinin öldürüldüğü ortaya çıktı

Üniversite, Gümüşhane, İntihar, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... İntihara kalkışan üniversite öğrencisi genç kızı polis ekipleri ikna etti - Son Dakika


Son Dakika
23:50 Belediye Başkanı Hasan Fehmi Taş, kendisinden iş isteyen şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı
23:32 Rıdvan Dilmen ekranlara geri dönüyor! Türkiye-Portekiz maçını yorumlayacak
23:11 Et ve Süt Kurumu fiyatlara yüzde 48 zam yaptı
22:41 Zelenski, savaşın bitmesi için Rusya'nın öne sürdüğü şartlar hakkında açıklama yaptı: Biz ültimatomu ancak yok olduğumuzda uygulayabiliriz
22:34 Rusya'dan Türkiye'ye ilişkin çarpıcı açıklama geldi: Bizi destekleyen Türk vatandaşlarına minnettarız
22:32 Polis memurunun 52 kilo patlayıcıyla yakalanması hakkında konuşan Bakan Soylu: Hedef İstanbul'du
22:27 Stefan Kuntz milli takıma çağrılmayan Arda Güler hakkında konuştu: 90 dakika bir kez bile oynamamış bir oyuncu
22:23 Eyüpspor-Adanaspor karşılaşmasına damga vuran anlar! Hakem aynı futbolcuya 3 kart gösterdi
22:15 Biden, siber saldırı uyarısında bulundu! Rusya'ya tepki göstererek: Püskürteceğiz, gerekirse cevap vereceğiz
20:41 Türkiye'yle karşılaşacak Portekiz Milli Takımı'nda son anda değişiklik yaşandı! Yıldız futbolcu kadro dışı kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2022 00:06:25. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber... İntihara kalkışan üniversite öğrencisi genç kızı polis ekipleri ikna etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement