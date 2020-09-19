İpi çektikçe yolcu otobüsünden eroin fışkırdı

KOCAELİ - Kocaeli'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda durdurulan yolcu otobüsünün klima tesisatına yapılan zulaya uzanan ipi çeken polis ekipleri 104 kilo 600 gram eroin ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdüren Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu'ndan Kocaeli'ye gelen bir yolcu otobüsü ile uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı bilgisine ulaşıldı. Ekipler tarafından otobüs takibe alındı. Kocaeli geçişinde düzenlenen operasyona otobüs durduruldu. Otobüste narkotik köpeği ile arama yapıldı.

Polisler ipi çektikçe eroin çıktı

Otobüs içinde yapılan aramalar sırasında narkotik köpeği yolcu koltuklarının altı kısmında bulunan klima tesisatının üzerinde tepkilerini arttırdı. Daha sonra ekipler tarafından aracın klima tesisatı söküldü. Ekipler açtıkları klima tesisatının içerisinde bir iple karşılaştı. Ekipler ipi çektikçe, zuladan paketler haklinde eroin çıkmaya başladı. Zuladan toplam 201 paket halinde 104 kilo 600 gram eroin ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.