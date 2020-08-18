Son dakika haber: Irak Başbakanı Kazımi, ABD'ye gitti - Son Dakika

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin, resmi temaslar için ABD'ye gittiği bildirildi.

Irak Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Kazımi resmi davet üzerine ABD'nin başkenti Washington'a gitti.

Kazımi'nin ziyaret kapsamında perşembe günü ABD Başkanı Donald Trump ile ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeleri görüşeceğini aktarıldı.

Irak Başbakanı, diğer ABD yetkililerle de bir araya gelerek, sağlık, güvenlik ve Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi alanındaki meseleleri masaya yatıracak.

İlk yurtdışı ziyaretini İran'a yapan Kazımi, ABD sonrası Ürdün'e gidecek.