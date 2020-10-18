Son dakika haber: Irak Başbakanı Kazımi'den "mezhepçi husumet" uyarısı Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haber: Irak Başbakanı Kazımi'den "mezhepçi husumet" uyarısı Açıklaması

18.10.2020 00:19
Son dakika haber: Irak Başbakanı Kazımi'den

Son dakika haberlerine göre Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, ülkede "mezhepçi husumete" geri dönülmesine izin verilmeyeceğini belirtti.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, ülkede "mezhepçi husumete" geri dönülmesine izin verilmeyeceğini belirtti.

Kazımi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Siyasi çıkarlar için Iraklıyı Iraklıya düşman etmeye ve mezhepçi husumete geri dönüşe izin yok. O dönemi birlikte aştık ve artık geriye dönüş yok." ifadesini kullandı.

Salahaddin vilayetindeki Beled ilçesine bağlı Fertahiye Nahiyesi'nde kimliği belirsiz silahlı kişilerce kaçırılan 12 kişiden 8'inin kurşuna dizilerek öldürülmesi ve Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Bağdat bürosu baskınına değinen Kazımi, "Beled'de işlenen suç ve KDP binasına yönelik saldırı kabul edilemez. Iraklılara karşı herhangi bir saldırıya halk ve devlet adına karşı koyacağız. Suçu işleyenlerin bazılarını yakaladık ve geri kalanlar aranıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Sünni Arapların yaşadığı Salahaddin vilayetinde kimliği belirlenemeyen silahlı kişilerce dün kaçırılan 12 kişiden 8'inin cesedine ulaşıldığı, söz konusu kişilerin kurşuna dizilerek infaz edildikleri belirtilmişti.

Olayın arkasında İran'a yakın Şii milis grupların olduğu iddia ediliyor.

Sünnilerden Başbakan'a "güvenlik durumunu gözden geçir" çağrısı

Parlamentonun en büyük Arap Sünni grubu Irak Ulusal Güçler İttifakı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Salahaddin'de yaşanan olayın "mezhep suikastleri" olduğu ifade edilerek, terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılan Sünni bölgelerde güvenliğin yeniden gözden geçirilmesi için Başbakan Kazımi'ye çağrı yapıldı.

Açıklamada, Sünni bölgelerdeki güvenlik güçlerinin yapısında da değişikliğe gidilmesi ve silahlı yapıların (Şii) oralardan çıkarılması istenilerek, "Aksi halde vatandaşlarımızın can güvenliğinin korunması ve onurlu yaşamı için mevcut olan anayasal yollara başvuracağız." denildi.

Eski başbakanlardan ve meclisteki Vataniye Koalisyonu lideri İyad Allavi de yaptığı açıklamada, "Salahaddin'deki soykırım, Iraklılara kötü niyetli ölüm timlerini hatırlattı. İnsanlık dışı bu suçun faillerinin ortaya çıkarılması ve kontrol dışı silahlara 'dur' denilmesi için somut kararlar bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Başbakan Kazımi liderliğinde toplanan Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısında, Salahaddin'de yaşanan olayın perde arkasının aydınlatılması için Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım Araci liderliğinde inceleme komisyonu kurulması kararı alınmıştı.

Bağdat'ta sabah saatlerinde bir grup Haşdi Şabi yanlısı, eski Dışişleri ve Maliye Bakanı Hoşyar Zebari'nin milis yapıyla ilgili sözlerinden dolayı KDP Bağdat bürosunu basarak ateşe vermişti.

Bağdat, Sünni, Irak, Ölü, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Irak Başbakanı Kazımi'den 'mezhepçi husumet' uyarısı Açıklaması - Son Dakika

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