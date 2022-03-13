Son dakika haber: Irak Cumhurbaşkanı, Erbil saldırısıyla "hükümet kurma çalışmalarının" hedef alındığını belirtti - Son Dakika
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Son dakika haber: Irak Cumhurbaşkanı, Erbil saldırısıyla "hükümet kurma çalışmalarının" hedef alındığını belirtti

13.03.2022 10:46
Son dakika haber: Irak Cumhurbaşkanı, Erbil saldırısıyla "hükümet kurma çalışmalarının" hedef alındığını belirtti

Son dakika haber: Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Erbil'e düzenlenen füze saldırılarını kınayarak bu saldırıların amacının ülkede muktedir bir hükümetin kurulmasını engellemek olduğunu söyledi.

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Erbil'e düzenlenen füze saldırılarını kınayarak bu saldırıların amacının ülkede muktedir bir hükümetin kurulmasını engellemek olduğunu söyledi.

Salih, Erbil'deki füze saldırısına ilişkin bir mesaj yayımladı.

"Erbil'i hedef alan terör saldırısını kınıyoruz." ifadesini kullanan Salih, şunları kaydetti:

"Saldırının zamanlamasının siyasi tıkanıklığın giderilmesi için başlatılan girişimlere denk gelmesi, muktedir bir hükümetin kurulmasını engellemek içindir. Ülkenin kaosa sürüklenmesi çabaları karşısında sıkıca durmak lazım. Güvenlik güçlerimizin saflarını birleştirmemiz, devlet mercilerini oluşturmamız ve yasa dışı teröristlerle mücadele etmemiz gerekiyor."

Irak Meclis Başkanı'ndan kınama

Öte yandan Irak Meclis Başkanı Muhammed Halbusi de Erbil'e düzenlenen saldırıyı kınadı.

Yayımladığı mesajında Halbusi, "Erbil'in hedef alınması Irak'ın egemenliğine ve tüm halkının güvenliğine saldırıdır. Kınadığımız olayın karşısında durmak için ulusal birlik tutumu geliştirmemiz gerekiyor." ifadesini kullandı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Anti-Terör Birimi, Erbil'in Irak dışından 12 balistik füzeyle saldırıya uğradığını duyurmuştu.

Anti-Terör Birimi, saldırıya ilişkin resmi Facebook hesabından yaptığı açıklamasında, "Başkent Erbil, Kürdistan Bölgesi ve Irak dışından balistik füzelerle saldırıya uğradı." ifadelerini kullanmıştı.

Saldırının "doğudan yönlendirildiği" kaydedilen açıklamada, olayın gece saat 01.00'de gerçekleştiği ve 12 balistik füzenin Erbil'deki ABD konsolosluğu yönündeki bir mahalleyi hedef aldığı belirtilmişti.

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cumhurbaşkanı, Berhem Salih, Erbil, Irak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Irak Cumhurbaşkanı, Erbil saldırısıyla 'hükümet kurma çalışmalarının' hedef alındığını belirtti - Son Dakika


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