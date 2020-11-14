Son dakika haber: Irak Cumhurbaşkanı Salih'ten, hükümete "IKBY'deki memur maaşlarını ödeme" çağrısı - Son Dakika

Son dakika haber: Irak Cumhurbaşkanı Salih'ten, hükümete "IKBY'deki memur maaşlarını ödeme" çağrısı

14.11.2020 01:51
Son dakika haber: Irak Cumhurbaşkanı Salih'ten, hükümete

Son dakika haber... Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, hükümete, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) geciken memur maaşlarını ödeme çağrısında bulundu.

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, hükümete, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) geciken memur maaşlarını ödeme çağrısında bulundu.

Irak Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Salih, Mecliste 2 gün önce oylanan ve Kürt milletvekillerinin boykot ettiği "Mali Açık ve Borçlanma Yasası"na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Mali Açık ve Borçlanma Yasası'nın Mecliste onaylanması, memurların ekim, kasım ve aralık ayları maaşlarının ödenebilmesi açısından önemliydi." diyen Salih, ancak borçlanmanın sürekli bir çözüm olmadığını ifade etti.

Irak Cumhurbaşkanı Salih, değerlendirmesini şöyle sürdürdü:

"Söz konusu yasa, ulusal uzlaşıdan ve özellikle Kürt oluşumundan uzak şekilde kabul edildi. Bu da siyasette negatif bir gelişmeye işaret ediyor. IKBY'deki memurların maaşlarına çözüm bulmadan Irak'ta memurların maaşlarının ödenmesinden memnuniyet duymamız eksik kalır. Onlar (IKBY memurları) Irak vatandaşlarıdır ve hakları anayasada yer almıştır."

Salih, Bağdat ve Erbil arasında petrol başta olmak üzere askıda bulunan sorunların çözülmesi çağrısı yaparak "Ülkenin içinden geçtiği hassas süreç birlik, dayanışma içinde olunmasını ve mezhepçi, milliyetçi önyargıları bırakma ruhu gerektiriyor." dedi.

Irak Meclisinde, 2 gün önce gece yarısı düzenlenen oturumda "Mali Açık ve Borçlanma Yasası" Kürt milletvekillerinin boykotuna rağmen Şii ve Sünni vekillerin oylarıyla geçirilmişti.

Bu yasaya göre, Irak hükümeti boşalan hazine için Merkez Bankası ve diğer kamu bankalarından borç alacak. Alınan borçlarla 2 aydır geciken memur maaşlarının ödenmesi bekleniyor.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi de Maliye Bakanlığı memurlarına Pazar günü memur maaşların ödenmesi için mesai çağrısı yaptı.

Irak hükümeti ekim ayında, memur maaşlarının ödenmesi için parlamentoya 41 trilyon dinarlık (yaklaşık 34 milyar dolar) iç borçlanma yasa tasarısı sunmuştu.

Diyala, Babil, El-Müsenna, Zikar ve Kerbela kentlerinde sağlık, petrol, hizmet ve eğitim sektörlerinde çalışan yüzlerce memur, eylül ve ekim ayı maaşlarının ödenmemesi üzerine 8 Kasım Pazar günü genel greve gitmişti.

IKBY, petrol geliri vermeden bütçe alamayacak

Onaylanan yasa uyarınca, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne aylık 320 milyon dolarlık bütçe gönderilmeyecek. IKBY'nin Bağdat'tan aylık bütçesini alması için petrol, sınır ve gümrük gelirlerini Bağdat'a teslim etmesi gerekiyor.

IKBY'nin ihraç ettiği petrol gelirlerinden Bağdat'a teslim edeceği miktar ise Irak Petrol Pazarlama Şirketi (SOMO) tarafından belirlenecek.

Bağdat'taki Kürt vekillerin boykot ettiği yasaya IKBY yetkilileri de tepki göstermişti.

IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, söz konusu yasanın, herhangi bir ortaklık prensibi, denge, birlik olmaksızın ve IKBY milletvekillerinin şikayet ve önerilerine kulak vermeden geçirildiğini belirtmişti.

Eski IKBY Başkanı ve Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) lideri Mesut Barzani ise partisinin resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamasında, söz konusu yasanın IKBY hükümetine baskı amacı taşıdığını söylemişti. Barzani, Irak Meclisinde alınan kararla, "Kürt halkının sırtından hançerlendiğini ve bütçenin bir tehdit kartı olarak kullanıldığını" ifade etmişti.

Irak Bölgesel Yönetimi, Berhem Salih, Memur, IKBY, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Irak Cumhurbaşkanı Salih'ten, hükümete 'IKBY'deki memur maaşlarını ödeme' çağrısı - Son Dakika


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