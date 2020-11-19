Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin gelecek hafta Moskova'yı ziyaret edecek - Son Dakika

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin başkanlığındaki üst düzey bir heyetin gelecek hafta Moskova'yı ziyaret edeceği açıklandı.

Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmet el-Sahhaf yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin başkanlığındaki üst düzey bir heyetin 25 Kasım tarihinde Moskova'yı ziyaret edeceğini ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geleceğini bildirdi. Ziyaretin, Bağdat ile Moskova arasındaki ikili ilişkilerin geliştirme kapsamında gerçekleşeceğini vurgulayan sözcü, dengeli bir politika izleyen Bağdat'ın, Rusya ile ilişkilerini geliştirmeyi amaçladığını ve heyetin Rus tarafıyla önemli konuların ele alınacağını söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da yaptığı açıklamayla, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin'in 2 gün sürecek Rusya ziyareti kapsamında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşeceği bilgisini onayladı. Zaharova, Rusya'ya ilk ziyaretini gerçekleştirecek olan Irak Dışişleri Bakanı'nın gündeminde Suriye, Yemen ve Ortadoğu bölgesindeki gelişmelerin ele alınması olduğunu söyledi.

(Abdulkadir Hacıoğlu/İHA)