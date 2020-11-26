Son dakika haber | Irak Dışişleri Bakanı: "Irak'a İsrail ile normalleşme hamlesi sunulmadı" - Son Dakika

Son dakika haber | Irak Dışişleri Bakanı: "Irak'a İsrail ile normalleşme hamlesi sunulmadı"

26.11.2020 11:13
Son dakika haber | Irak Dışişleri Bakanı:

Son dakika haberi... Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, ülkesine İsrail ile normalleşme hamlesinin sunulmadığını belirterek, Filistin davasını savunduklarını ifade etti.

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, ülkesine İsrail ile normalleşme hamlesinin sunulmadığını belirterek, Filistin davasını savunduklarını ifade etti.

Hüseyin, resmi ziyarette bulunduğu Rusya'nın başkenti Moskova'da yaptığı basın açıklamasında, Irak'ın İsrail ile normalleşme yoluna gideceği iddialarını değerlendirdi.

"İsrail ile normalleşme hamlesi bize sunulmadı. Filistin davası, Irak'ın sadece dış politika değil, iç politikasının da bir parçasıdır. Bu dava, Irak halkının desteğine sahip." diye Hüseyin, Filistin halkının karar vermesi konusunda yanında durduklarını sözlerine ekledi.

Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin, İsrail, Irak, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Irak Dışişleri Bakanı: 'Irak'a İsrail ile normalleşme hamlesi sunulmadı' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Şeyma Subaşı, kızıyla fotoğrafına parayla ilgili yorum yapan takipçisine küfrederek cevap verdi Son Dakika! Akıncı Üssü Davası'nda; sivil imamlar ve Ankara'yı bombalayan pilotlar 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı Takımı ligde son sıraya düşünce Acun, yöneticileri görevden alıp takımı revize edecek Merkez Bankası'ndan yükselen dolar için yeni hamle: Swap ihale limitlerini yükseltti Star TV'nin bir kadının bıçaklandığı sahneyi "En güzel an" etiketiyle paylaşması sosyal medyayı ayağa kaldırdı Adana'da hobi için beslediği kazlarla çiftlik kurdu, Türkiye'nin her yerine satış yapıyor 96 yaşında koronavirüsü yenip sırrını anlattı: Süt, bal ve pekmez tükettim Koronavirüs vakaları arttı, Bakan Koca korkutan verileri açıkladı! İşte il il yoğun bakım doluluk oranları
Merkez'in faiz artırımı sonrası bankalar da kredi faizlerini yükseltti! İşte banka banka güncel oranlar Merkez'in faiz artırımı sonrası bankalar da kredi faizlerini yükseltti! İşte banka banka güncel oranlar         
10:57
Koronavirüs testi pozitif çıkan Kadir Topbaş hastaneye kaldırıldı Koronavirüs testi pozitif çıkan Kadir Topbaş hastaneye kaldırıldı         
10:31
Maradona'nın ölümü sonrası İngiliz basınının attığı manşetler büyük tepki çekti Maradona'nın ölümü sonrası İngiliz basınının attığı manşetler büyük tepki çekti         
10:22
Son Dakika! Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz terör operasyonunda gözaltına alındı Son Dakika! Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz terör operasyonunda gözaltına alındı         
09:52
Engelli kızını ellerini bağlayarak rehabilitasyona götüren anne kan dondurdu Engelli kızını ellerini bağlayarak rehabilitasyona götüren anne kan dondurdu         
09:38
Sadakatsiz'de Asya'nın tehlikeli planı izleyicileri ekrana kilitledi Sadakatsiz'de Asya'nın tehlikeli planı izleyicileri ekrana kilitledi         
09:31
Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası ikinci el otomobil fiyatlarında yükseliş durdu, hareketlilik başladı Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası ikinci el otomobil fiyatlarında yükseliş durdu, hareketlilik başladı         
09:02
Koronavirüs sonrası karavan satışları patladı! Almak isteyen 1 yıl sırada bekliyor Koronavirüs sonrası karavan satışları patladı! Almak isteyen 1 yıl sırada bekliyor         
08:13
Kırmızı Oda'nın 13. bölüm fragmanı yayınlandı! Alya'nın değişimi ağızları açık bırakacak Kırmızı Oda'nın 13. bölüm fragmanı yayınlandı! Alya'nın değişimi ağızları açık bırakacak         
07:30
Habertürk'te gerginlik çıkaran 'fare' tartışması! Mete Yarar, Deniz Zeyrek'e kızıp canlı yayını terk etti Habertürk'te gerginlik çıkaran 'fare' tartışması! Mete Yarar, Deniz Zeyrek'e kızıp canlı yayını terk etti         
00:48
Yeni şarkısıyla farkındalık yaratmak isteyen Yonca Evcimik, eleştiri oklarının hedefi oldu Yeni şarkısıyla farkındalık yaratmak isteyen Yonca Evcimik, eleştiri oklarının hedefi oldu         
23:50
Ağabeyini belediye imar müdürü yapan belediye başkanından garip savunma: Hepimiz akrabayız Ağabeyini belediye imar müdürü yapan belediye başkanından garip savunma: Hepimiz akrabayız         
23:06
Türkiye, belirti göstermeyen korona hastalarının da açıklanmasıyla dünyada günlük vaka sayısında 3'üncü sıraya yükseldi Türkiye, belirti göstermeyen korona hastalarının da açıklanmasıyla dünyada günlük vaka sayısında 3'üncü sıraya yükseldi         
22:49
İbo Show'da büyük sürpriz! İki eski dost bir araya geliyor İbo Show'da büyük sürpriz! İki eski dost bir araya geliyor         
22:41
Çok konuşulacak görüntüler! Selin Ciğerci'nin Tolga Polat ile samimi fotoğrafları ortaya çıktı Çok konuşulacak görüntüler! Selin Ciğerci'nin Tolga Polat ile samimi fotoğrafları ortaya çıktı         
19:19
Uzmanlar araştırdı: Ağız gargarası koronavirüsün çoğalmasını engelliyor Uzmanlar araştırdı: Ağız gargarası koronavirüsün çoğalmasını engelliyor         
17:02
Lüks cipteki infazın detayları kan dondurdu: Önce iki arkadaşını öldürdü, sonra intihar etti Lüks cipteki infazın detayları kan dondurdu: Önce iki arkadaşını öldürdü, sonra intihar etti         
16:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2020 11:16:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber | Irak Dışişleri Bakanı: "Irak'a İsrail ile normalleşme hamlesi sunulmadı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei