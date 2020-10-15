Son dakika haber: Irak, Fas, Libya ve Filistin'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte Irak'ta 65, Fas'ta 46, Libya'da 12, Filistin'de 8 kişi daha hayatını kaybetti.

Irak Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, salgında son 24 saatte 65 kişi daha yaşamını yitirdi ve 3 bin 587 yeni vaka tespit edildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybı 10 bin 86'ya, vaka sayısı da 416 bin 802'ye çıktı.

İyileşenlerin sayısı ise 3 bin 356 artarak 350 bin 752'ye ulaştı.

Fas'ta son 24 saatte 46 ölü

Öte yandan Fas'ta ise 46 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği aktarıldı.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 3 bin 317 kişinin virüse yakalandığı, 2 bin 77 kişinin de iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, can kayıplarının 2 bin 772'ye, vakaların 163 bin 650'ye, iyileşenlerin ise 136 bin 36'ya çıktığı kaydedildi.

Libya

Libya hükümetine bağlı Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezi, Kovid-19 hastası 12 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 855 kişide de virüs tespit edildiğini duyurdu.

Toplam can kaybının 681'e, vaka sayısının 46 bin 676'ya yükseldiğine işaret edilen açıklamada, iyileşenlerin sayısının ise 25 bin 685'e ulaştığı kaydedildi.

Filistin

Filistin Sağlık Bakanı Mey Keyle, yaptığı basın açıklamasında son 24 saatte 8 kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini ve 442 kişinin enfekte olduğunu, 281 kişinin sağlığına kavuştuğunu açıkladı.

Keyle, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 471 olduğunu, toplam vaka sayısının 57 bin 411'e, iyileşenlerin sayısının 50 bin 215'e yükseldiğini belirtti.

Keyle ayrıca, son 24 saatte hayatını kaybedenlerin tümünün işgal altındaki Batı Şeria'dan olduğunu ifade etti.