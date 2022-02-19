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Son dakika haber... Irak'ın güneyinde mayının patlaması sonucu bir çocuk öldü - Son Dakika

Son dakika haber... Irak'ın güneyinde mayının patlaması sonucu bir çocuk öldü

19.02.2022 19:39
Son dakika haber... Irak'ın güneyinde mayının patlaması sonucu bir çocuk öldü

Son dakika haberleri... Irak'ın güneyindeki Zikar vilayetinde İran-Irak Savaşı'ndan kalma mayının patlaması sonucu 6 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti.

Irak'ın güneyindeki Zikar vilayetinde İran-Irak Savaşı'ndan kalma mayının patlaması sonucu 6 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti.

Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, Zikar'a bağlı el-Betha bölgesinde İran-Irak Savaşı'ndan kalma mayın patladı.

Mayının patlaması sonucu 6 yaşındaki bir çocuk yaşamını yitirdi.

İran ile Irak arasında 22 Eylül 1980'de başlayan savaş, iki tarafın da kabul ettiği Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 598 no'lu kararıyla 20 Ağustos 1988'de sona ermişti. Savaş yıllarında sınırlara döşenen mayınlar hala her iki ülkeden de birçok kişinin ölümüne ya da yaralanmasına neden oluyor.

Irak makamları, yaklaşık 3 bin kilometrekarenin mayınlarla döşendiğini söylüyor.

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Son dakika haber... Irak'ın güneyinde mayının patlaması sonucu bir çocuk öldü Son dakika haber... Irak'ın güneyinde mayının patlaması sonucu bir çocuk öldü Yemen'de çobanlık yapan çocukların korkulu rüyası: Mayınlar Yemen'de çobanlık yapan çocukların korkulu rüyası: Mayınlar

Savaş, Mayın, İran, Irak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Irak'ın güneyinde mayının patlaması sonucu bir çocuk öldü - Son Dakika


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