Son dakika haber | Irak'ın Kerkük kentindeki iç göçmenlere ait tüm kamplar kapatıldı - Son Dakika

Son dakika haber | Irak'ın Kerkük kentindeki iç göçmenlere ait tüm kamplar kapatıldı

01.12.2020 02:23
Son dakika haber | Irak'ın Kerkük kentindeki iç göçmenlere ait tüm kamplar kapatıldı, System.String[]

Son dakika gündem haberi... Terör örgütü DEAŞ'ın saldırıları nedeniyle yaklaşık 6,5 yıl önce Irak'ın Kerkük kentine sığınan on binlerce iç göçmen için tahsis edilen tüm kampların kapatıldığı bildirildi.

Terör örgütü DEAŞ'ın saldırıları nedeniyle yaklaşık 6,5 yıl önce Irak'ın Kerkük kentine sığınan on binlerce iç göçmen için tahsis edilen tüm kampların kapatıldığı bildirildi.

Kerkük Göç ve Göçmen Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Kerkük'ün güneydoğusunda iç göçmenlere ait 7 kampın kapatıldığı aktarıldı.

Açıklamada, iç göçmenlerin bölgelerinin terör örgütü DEAŞ'ın eline geçitiği Haziran 2014'ten bu yana kaldıkları Kerkük'teki Nezrava 1, Nezrava 2, Nezrava 3, Nezrava 4, Nezrava 5, Nezrava 6 ve Yahyava kamplarının kapatıldığı ifade edildi.

Toplam 7 kampta yaklaşık 6,5 yıl boyunca 10 bin iç göçmenin yaşadığına işaret edilen açıklamada, iç göçmenlerin Musul, Salahaddin ve Diyala kentlerinde kurtarılan bölgelere döndükleri belirtildi.

Açıklamada, böylece artık Kerkük kentinde iç göçmenlere ait kampın bulunmadığı ve tüm göçmenlerin evlerine geri döndüğü kaydedildi.

Terör örgütü DEAŞ'ın Haziran 2014'te Irak'ın üçte birini işgal etmesi ve sonrasında yaşanan çatışmalar nedeniyle 5 milyonun üzerinde Iraklı evlerini terk ederek daha güvenli buldukları kuzey ve güneydeki kentlere sığınmak zorunda kalmıştı.

Aralık 2017'de tüm kentlerin örgütten geri alındığının duyurulmasına rağmen, iç göçmen durumundaki yüz binlerce Iraklı çatışmalar sırasında yıkılan bölgelerin yeniden inşa edilmemesi nedeniyle hala evlerine dönemiyor.

Kerkük, Terör, DEAŞ, Irak, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Irak'ın Kerkük kentindeki iç göçmenlere ait tüm kamplar kapatıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Kamu çalışanlarının mesai saatleri 10.00-16.00 olarak belirlendi Yüzme havuzu, hamam, sauna, masaj salonu ve lunaparkların faaliyetleri durduruldu Hafta içi saat 21.00-05.00 arası, hafta sonu ise kesintisiz sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu Herkes bu tehlikeyi göz ardı etmişti! ABD'li yetkililer, halkı aşı dolandırıcılarına karşı uyardı Tayland'da balıklar 25 milyon lira değerinde balina kusmuğu buldu Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Türkiye'de birkaç milyon virüslü insan var, aramızda dolaşıyorlar Yüzde 10'u Katar Yatırım Otoritesi'ne satılan Borsa İstanbul'un satış bedeli netleşti Son Dakika: Hafta içi saat 21.00-05.00 arası, hafta sonu ise kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak
İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olanlar madde madde sıralandı! İşte o liste İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olanlar madde madde sıralandı! İşte o liste         
01:46
Market, bakkal, kasap hafta sonu 10.00-17.00 arasında faaliyet gösterecek Market, bakkal, kasap hafta sonu 10.00-17.00 arasında faaliyet gösterecek         
00:40
Juventus-Dinamo Kiev maçıyla Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez bir kadın hakem düdük çalacak Juventus-Dinamo Kiev maçıyla Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez bir kadın hakem düdük çalacak         
00:10
Sokak kısıtlamasında, 7 zorunlu hal dışında özel araçla şehirler arası seyahate izin verilmeyecek Sokak kısıtlamasında, 7 zorunlu hal dışında özel araçla şehirler arası seyahate izin verilmeyecek         
00:07
İngiliz şarkıcı Rita Ora'nın iç çamaşırsız pozu takipçilerinden tam not aldı İngiliz şarkıcı Rita Ora'nın iç çamaşırsız pozu takipçilerinden tam not aldı         
23:42
Bir süredir ekranlardan uzak kalan Hülya Avşar, yeni projesiyle seyircilerin karşısına çıkıyor Bir süredir ekranlardan uzak kalan Hülya Avşar, yeni projesiyle seyircilerin karşısına çıkıyor         
22:53
Barcelona, Messi'nin Maradona'yı andığı gol sevinci sonrası 3 bin euro ceza aldı Barcelona, Messi'nin Maradona'yı andığı gol sevinci sonrası 3 bin euro ceza aldı         
22:00
Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran adım! Yunanistan'ın F-35 talebine ABD'den olumlu yanıt geldi Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran adım! Yunanistan'ın F-35 talebine ABD'den olumlu yanıt geldi         
21:10
Meteoroloji'den 10 il için sağanak yağış ve kar uyarısı Meteoroloji'den 10 il için sağanak yağış ve kar uyarısı         
19:41
ABD tarihinde bir ilk! Joe Biden'ın kabinesindeki isim Silivrili çıktı ABD tarihinde bir ilk! Joe Biden'ın kabinesindeki isim Silivrili çıktı         
17:59
MAK Danışmanlık son seçim anketinin sonuçlarını paylaştı! Barajı yalnızca 3 parti geçebiliyor MAK Danışmanlık son seçim anketinin sonuçlarını paylaştı! Barajı yalnızca 3 parti geçebiliyor         
15:58
Bir korse markasının reklamını yapan Hanife Gürdal, verdiği pozla alay konusu oldu Bir korse markasının reklamını yapan Hanife Gürdal, verdiği pozla alay konusu oldu         
14:31
Sosyal medyadan tanıştığı kadını zor durumda kaldığı için evinde misafir etti! Soyulduğunu anlayınca savcılığa koştu Sosyal medyadan tanıştığı kadını zor durumda kaldığı için evinde misafir etti! Soyulduğunu anlayınca savcılığa koştu         
12:33
Terzi babasının koleksiyonu Terzi babasının koleksiyonu "hazinesi" oldu: Elinde 1000'e yakın eski para var         
11:49
EDHO'nun kadın çalışanlarına otelde büyük şok! Çıplak halde odaya girip tecavüze yeltendiler EDHO'nun kadın çalışanlarına otelde büyük şok! Çıplak halde odaya girip tecavüze yeltendiler         
11:29
Oğlunu pompalı tüfekle vuran baba, başında bekleyip kimseyi yaklaştırmadı Oğlunu pompalı tüfekle vuran baba, başında bekleyip kimseyi yaklaştırmadı         
10:55
Nijerya'da 43 tarım işçisi, boğazları kesilerek öldürüldü Nijerya'da 43 tarım işçisi, boğazları kesilerek öldürüldü         
04:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2020 02:27:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber | Irak'ın Kerkük kentindeki iç göçmenlere ait tüm kamplar kapatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei