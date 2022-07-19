Son dakika haberi... MSB: Irak'ın kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Son dakika haberi... MSB: Irak'ın kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildi

19.07.2022 14:28
Son dakika haberi... MSB: Irak'ın kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri... MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe- Kilit, Pençe- Kaplan ve Pençe- Şimşek operasyon bölgelerinde tespit edilen 7 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirdiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe- Kilit, Pençe- Kaplan ve Pençe- Şimşek operasyon bölgelerinde tespit edilen 7 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirdiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Terörle ve teröristle mücadelemiz artan bir şiddet ve tempoda kararlılıkla devam ediyor. Kahraman Mehmetçik, Irak'ın kuzeyindeki Pençe- Kilit, Pençe- Kaplan ve Pençe- Şimşek operasyon bölgelerinde tespit ettiği 7 PKK'lı teröristi daha etkisiz hale getirdi" denildi.


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Kaynak: DHA

Irak, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... MSB: Irak'ın kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi... MSB: Irak'ın kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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