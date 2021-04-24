Irak'ın kuzeyinde PKK'ya havadan ve karadan operasyon - Son Dakika

Irak'ın kuzeyinde PKK'ya havadan ve karadan operasyon

24.04.2021 18:17
Irak'ın kuzeyinde PKK'ya havadan ve karadan operasyon, System.String[]

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak'ın kuzeyinde geniş bir alanda terör örgütü PKK'ya yönelik havadan ve karadan operasyon başlattı.

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak'ın kuzeyinde geniş bir alanda terör örgütü PKK'ya yönelik havadan ve karadan operasyon başlattı. Operasyona katılan yaklaşık 50 uçak, belirlenen PKK hedeflerine bomba yağdırdı. Operasyonda PKK'nın ağır kayıplar verdiği belirtildi.

TSK, Irak'ın kuzeyinde 10 Şubat'ta düzenlediği 'Pençe Kartal-2' operasyonunun ardından dün gece yeni bir operasyon başlattı. Metina bölgesi ağırlıklı olmak üzere Zap, Avaşin, Basyan, Kandil ve Gara bölgelerini kapsayan operasyonda, belirlenen PKK hedefleri savaş uçakları tarafından vuruldu. Harekata katılan yaklaşık 50 uçak, sınırı geçip teröristlere bomba yağdırdı. Harekat boyunca savaş uçaklarının, havada kalan tanker uçaklarından yakıt ikmali yaptığı belirtildi.

İHA VE SİHA'LAR DA GÖREV ALDIOperasyonda TSK'ya ait yerli İHA ve SİHA'lar da görev aldı. SİHA'lar ile ATAK helikopterleri, hava harekatı sırasında teröristlerin kaçış noktalarını bombaladı.

BÖLGEYE KOMANDOLAR İNDİRİLDİHava harekatı ile birlikte komandolar da helikopterlerle bölgeye indirildi. Ayrıca sınır hattında görev yapan Mehmetçik de PKK hedeflerinin vurulduğu bölgelerde temizlik çalışması yaptı. Saha temizliği çalışmasına komandolar ve özel kuvvetlerden oluşan kara birlikleri katıldı.

ÇOK SAYIDA HEDEF VURULDUOperasyonda PKK'lı teröristlerin yuvalandığı sığınak ve barınak olarak kullanılan çok sayıda hedef imha edildi. Ayrıca terör örgütünün cephane olarak kullandığı mağaralar da vuruldu. Türkiye'ye sızmak için hazırlık yaptığı değerlendirilen teröristlerin ağır kayıplar verdiği belirtildi.

METİNA'NA ÇEVRESİNDE PKK KAMPLARIUzmanlar, Metina bölgesi ve çevresinde bulunan Avaşin, Basyan ve Zap bölgelerinde PKK kamplarının bulunduğunu, bu bölgelerdeki terör varlığının sona erdirilmesi için harekatın önemli olduğunu söyledi.

ERDOĞAN, HAREKAT MERKEZİNE BAĞLANDIMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen 'Pençe-Şimşek' ve 'Pençe-Yıldırım' operasyonlarını beraberinde TSK Komuta Kademesi ile Kara Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Merkezi'nden sevk ve idare etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi'ne video telekonferans ile bağlanarak son duruma ilişkin Bakan Hulusi Akar'dan bilgi aldı. Akar, dün akşam saat 17.40'tan itibaren Irak'ın kuzeyinde kara ateş destek vasıtalarını kullanmak suretiyle harekatın başladığını bildirerek, "Akabinde 19.20'den itibaren hava kuvvetlerimizin uçaklarıyla operasyonu sürdürdük, belirlenen hedeflere yöneldik. Daha sonra oradaki ortamın müsait olduğuna karar verdikten sonra saat 21.00'den itibaren hava hücum harekatımızı yani helikopterlerle komandolarımızı belirlediğimiz hedeflere ulaştırmaya başladık. Bunlar planlandığı şekilde kazasız belasız gerçekleşti" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN: MEHMETÇİĞİMİZİN KARŞISINDA GÜÇ TANIMIYORUZCumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında "Mazisi şanla ve zaferlerle dolu Türk Silahları Kuvvetlerimiz bugün de milletimizin güvenliğini tehdit eden tehlikelere karşı azim ve kararlılıkla mücadelesini sürdürüyor. Bu tarihi mücadeleyi gerçekleştiren kahraman ordumuzla ve onun tüm mensuplarıyla iftihar ediyoruz. 'Ölürsem şehit kalırsam gazi' anlayışıyla yürütülen bu mücadelede, Kahraman Mehmetçiğimizin karşısında dayanabilecek hiçbir güç tanımıyoruz" dedi.

'AMACIMIZ TERÖR VARLIĞINI ORTADAN KALDIRMAK'Erdoğan, Türkiye'nin tarihinin her döneminde olduğu gibi bugün de mücadelesini hak, hukuk, adalet gibi insani değerlerden en küçük bir sapma göstermeden yürüttüğünü kaydederek, "Amacımız, güney sınırlarımızda oluşturulmaya çalışılan terör varlığını tamamen ortadan kaldırmak ve ülkemize yönelik tehditleri bertaraf etmektir. Terörün kökünü kazımakta ve vatandaşlarımızı terör belasından tamamen kurtarmakta kararlıyız. Kahraman ordumuzun son dönemde artık doğrudan terörün merkezine yönelen başarılı harekatları, bu hedefimize yaklaştığımıza işaret etmektedir" diye konuştu.

'ÇOK SAYIDA TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLMİŞTİR'Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin dün akşam Irak'ın kuzeyinde yuvalanan PKK terör örgütüne yönelik Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonu başlattığına vurgu yaparak, "Karadan ve havadan sığınak-barınak ve mağaraların ateş altına alındığı operasyonda, şu ana kadar çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir. Komşumuz Irak'ın toprak bütünlüğüne saygılı bir şekilde icra edilen bu harekat, bölgede barış ve huzurunun tesis edilmesine de önemli katkılar sağlayacaktır. Burada bir kez daha ifade etmek isterim ki; ne Türkiye'nin, ne Irak'ın, ne de Suriye'nin geleceğinde bölücü terör örgütüne ve teröre asla yer yoktur. Uluslararası hukuktan doğan haklarımız çerçevesinde, bölgemize kan, gözyaşı ve yıkımdan başka bir şey getirmeyen bu katil sürülerinin kökünü kurutana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Kahraman Mehmetçiğimizin başarıyla icra ettiği operasyonlarda azami oranda yerli ve milli savunma sanayi ürünlerimizin kullanılması da bizim için ayrı bir memnuniyet ve iftihar vesilesidir" ifadelerini kullandı.

BAKAN AKAR: 460 HEDEF ETKİ ALTINA ALINDIBakan Akar, daha sonra operasyon katılan birlik komutanlarıyla video konferans yöntemiyle görüşerek, operasyonlara ilişkin talimatlarını verdi. Bakan Akar konuşmasında, TSK'nın 84 milyon vatandaşın güvenliği için başta FETÖ, PKK/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütleri olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı azim ve kararlılıkla mücadelesini sürdürdüğünü belirtti. Akar, bu kapsamda Irak'ın kuzeyinde PKK/KCK'ya karşı operasyonların artan bir şiddet ve tempoda aralıksız devam ettiğini bildirerek, TSK tarafından bu terör örgütlerine bugüne kadar icra edilen başarılı operasyonların neticesinde ağır kayıplar verdirildiğini söyledi.

'METİNA VE AVAŞİN-BASYAN BÖLGELERİ'Akar, terör örgütü PKK/KCK'nın Irak'ın kuzeyinde bazı bölgelerde varlığını halen sürdürmeye, yeniden barınma alanları ve mevziler oluşturmaya devam ettiğini ve TSK unsurlarına karşı bir saldırı hazırlığı içinde olduğunun tespit edildiğini kaydetti. Akar, "PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek, Irak kuzeyinden halkımıza, üs bölgelerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla uluslararası hukuktan doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde bulunan terörist hedeflerine 23 Nisan saat 17.40'tan itibaren eş zamanlı olarak Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım Operasyonları başlatılmıştır" dedi.

'ÇOK SAYIDA TERÖRİST ETKİSİZ'Bakan Akar, operasyonlara devam edildiğini vurgulayarak, "Teröristlerin barınak, sığınak ve mağaralarından oluşan 400'e yakın hedef kara ateş destek vasıtalarıyla, 60'tan fazla hedef ise Hava Kuvvetleri unsurlarımız tarafından etki altına alınmış bulunmaktadır. Çok sayıda teröristin de bu operasyon sayesinde etkisiz hale getirildiği değerlendirilmektedir. Müteakiben, Hava Kuvvetleri unsurları, kara ateş destek vasıtaları, ATAK helikopterleri, İHA ve SİHA'larla desteklenen komandolarımız, bölgeye hava hücum harekatı ve karadan sızma harekatı icra etmiştir. Operasyonlarda azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılmaktadır" ifadelerini kullandı.

'HEDEFİMİZDE TERÖR ÖRGÜTLERİ BULUNMAKTADIR'Akar, dost ve müttefiklerle koordine edilerek icra edilen bu operasyonların planlama ve icrasında masum insanların, dost unsurların, tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin korunması için her türlü hassasiyetin gösterildiğinin altını çizerek, "Hedefimizde sadece ama sadece, adı değişse de birbirinden farkı olmayan ve bölgeyi istikrarsızlığa, kaosa sürüklemeyi amaç edinen PKK/KCK ve DEAŞ gibi terör örgütleri bulunmaktadır." diye konuştu.

'TERÖRİSTLER İÇİN GÜVENLİ BİR YER YOKTUR'TSK tarafından terörle mücadeleye en son terörist etkisiz hale getiriline kadar azim ve kararlılıkla devam edileceğini dile getiren Akar, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Teröristler için artık kendilerini rahat hissedecekleri, güvenli bir yer yoktur. Hangi ine girerlerse girsinler, hangi taşın altına saklanırlarsa saklansınlar komandolarımız yani sizler teröristleri bulacak ve etkisiz hale getireceksiniz. Kahraman Mehmetçik, asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığı ilhamla bu operasyonları da alnının akıyla ve başarıyla tamamlayacaktır. Buna inancımız, güvencimiz tamdır. Sultan Alparslan'dan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e kadar bin yıldır bize vatan olan bu topraklarda bu günlere, bu seviyelere gelmemizi sağlayan bütün devlet büyüklerimizi ve komutanlarımızı saygıyla, şükranla anıyorum. Aziz şehitlerimizi, ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle yad ediyor, hayatta olan kahraman gazilerimize, şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine saygı ve şükranlarımı sunuyorum."

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

ANKARA, -


Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Hulusi Akar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Irak'ın kuzeyinde PKK'ya havadan ve karadan operasyon - Son Dakika


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