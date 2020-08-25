Son dakika haber... Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Son dakika haber... Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Bir son dakika haberine göre -kuzeyine hava harekatı: 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Zap bölgesine düzenlenen hava harekatında 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

-kuzeyine hava harekatı: 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Zap bölgesine düzenlenen hava harekatında 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi" denildi.

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2020 19:49

Kaynak: İHA

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