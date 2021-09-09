IRAK'ın kuzeyindeki Gara, Kandil ve Sincar'da sözde sorumlu seviyede faaliyet gösteren 3 PKK/KCK mensubu, MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi.
Irak'ın kuzeyindeki Gara, Kandil ve Sincar bölgelerinde faaliyet gösteren PKK/KCK mensubu 3 terörist, MİT'in gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirildi. Teröristlerin bu bölgelerde sözde sorumlu seviyede faaliyet yürüttüğü öğrenildi.
Kaynak: DHA
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