Irak 'ın kuzeyindeki Gara, Kandil ve Sincar bölgelerinde faaliyet gösteren PKK/KCK mensubu 3 terörist, MİT'in gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirildi. Teröristlerin bu bölgelerde sözde sorumlu seviyede faaliyet yürüttüğü öğrenildi.

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