Son dakika haber... Irak'ın Musul kentinde 3 DEAŞ mensubu yakalandı - Son Dakika

Irak'ın Musul kent merkezinde polis güçleri tarafından bir adrese yapılan baskında terör örgütü DEAŞ mensubu 3 kişinin yakalandığı belirtildi.

Musul Polis Müdürü Leyt Ahmed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşlardan gelen ihbar üzerine harekete geçen polis güçlerinin, kent merkezindeki bir adrese baskın düzenlediğini söyledi.

Baskınlarda DEAŞ'lı 3 teröristin yakalandığını söyleyen Ahmed, söz konusu kişilerin daha önce terör olaylarına adlarının karıştığı ve haklarında terör yasasının 4'üncü maddesine göre daha önceden yakalama kararı bulunduğunu ifade etti.

Ahmed, tutuklananlar hakkında yapılan ilk resmi işlemlerin ardından mahkemeye sevk edildiklerini aktardı.

DEAŞ, Haziran 2014'te Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamını, Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı. Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden yaklaşık 3 yıl geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerindeki saldırıları devam ediyor.