Son dakika haber: Irak, İngiltere'den gönderilen 336 bin doz AstraZeneca aşısını teslim aldı - Son Dakika

Irak'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında İngiltere'den gönderilen 336 bin doz AstraZeneca aşısını teslim aldığı belirtildi.

Irak Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Seyf Bedr, basına yaptığı açıklamada, Dünya Sağlık Örgütünce (DSÖ) oluşturulan Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında İngiltere'den gönderilen aşıları taşıyan uçağın Uluslararası Bağdat Havalimanı'na ulaştığını ifade etti.

Bedr, aşıları teslim almak üzere ???????Irak Sağlık ve Çevre Bakanı Hasan Temimi'nin, Havalimanı'nda hazır bulunduğunu aktardı.

DSÖ tarafından oluşturulan Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında 2021 yılının sonuna kadar ülke nüfusunun yüzde 20'sinin aşılanması bekleniyor.

Irak, Çin hükümetinin ülkeye hediye ettiği 50 bin doz Sinopharm aşısını 2 Mart'ta teslim aldığını duyurmuştu.

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle ülkede toplam can kaybının 14 bin 128'e, vaka sayısının 815 bin 605'e yükseldiği, 732 bin 252 kişinin iyileştiği kaydedildi.