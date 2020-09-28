Son dakika haber | Irak kuzeyinde terör örgütü PKK'ya ait malzemeler ele geçirildi
Son dakika 3. sayfa haberi... Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından terör örgütü PKK'nın Irak kuzeyindeki silah ve mühimmatlarına yönelik arama tarama faaliyetleri sonucunda kahraman komandolar PKK'ya ait çok sayıda mühimmatı ele geçirdi.
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından terör örgütü PKK'nın Irak kuzeyindeki silah ve mühimmatlarına yönelik arama tarama faaliyetleri sonucunda kahraman komandolar PKK'ya ait çok sayıda mühimmatı ele geçirdi.
Son olarak Irak kuzeyi Avaşin-Basyan bölgesinde arama tarama ve keşif/gözetleme faaliyeti icra eden kahraman komandolarımız, terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat tespit etti. Arama tarama faaliyeti sonucunda, 3 adet AK-47 piyade tüfeği, 1 adet M16 piyade tüfeği, 13 adet el bombası, 7 adet RPG-7 mühimmatı, 600 adet Biksi mühimmatı, 6 adet RPG-7 sevk fişeği, 2 adet telsiz, 2 adet dürbün, 2 adet kamera ve çok sayıda muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi. - ANKARA
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