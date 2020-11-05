Son dakika haber! Irak Meclisi: "PKK'nın IKBY güçlerine saldırısına ülkenin egemenliğine yapılan bir saldırıdır" - Son Dakika

Irak Meclisi, terör örgütü PKK'nın Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Peşmerge güçlerine yönelik gerçekleştirdiği saldırıyı kınayarak, "Ülkenin egemenliğine yapılan bir saldırıdır" dedi.

Irak Meclisi Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü PKK'nın IKBY'nin Duhok kentine bağlı Çemanke bölgesinde IKBY Peşmerge güçlerine yönelik gerçekleştirdiği saldırıyı kınadı. Saldırıyı, "Ülkenin egemenliği ve güvenlik kurumuna yapılan bir saldırı" olarak nitelendiren Irak Meclisi Başkanlığı, bu gibi saldırıların önlenmesi için IKBY hükümetini merkez hükümetle koordine içinde bulunmaya çağırdı.

Yasa dışı güçler nedeniyle IKBY'nin güvenliğini sarsacak herhangi bir eyleme müsaade edilmemesini isteyen Irak Meclisi, söz konusu bölgelerde hükümeti güvenliği sağlamaya çağırdı. Irak Meclisi, ülkedeki bütün güvenlik kurumlarını güçlendirmek için hükümeti üzerine düşen görevi yapamaya davet etti.

Dün Irak'ın kuzeyindeki Duhok iline bağlı Amadiye bölgesinde terör örgütü PKK'nın Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı peşmerge güçlerine düzenlediği saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralanmıştı.

-İHA-