Son dakika haber! Irak, Mısır ve Ürdün'ün yarın yapacağı üçlü zirve Mısır'daki tren kazası nedeniyle ertelendi - Son Dakika

Irak, Mısır ve Ürdün ile yarın başkent Bağdat'ta yapılması planlanan üçlü zirvenin Mısır'da meydana gelen tren kazası nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Mısır'a, tren kazasında hayatını kaybedenler için taziyelerini ve yaralılar için de acil şifa dileklerini sunduğunu belirtti.

Kazımi, açıklamasında, "Mısır'da yaşanan facia nedeniyle kardeşlerimizle dayanışma içindeyiz. Bağdat'ta yapılması planlanan üçlü zirvenin çok yakın bir geleceğe ertelendiğini duyuruyoruz. Üç ülkenin Dışişleri Bakanları zirvenin yeni tarihinin belirlenmesi için bir toplantı yapacak." ifadelerini kullandı.

Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Suhac kentinin Tahta ilçesinde iki yolcu treninin çarpışması sonucu en az 32 kişinin hayatını kaybettiği ve 165 kişinin de yaralandığı bildirilmişti.

Yarın Bağdat'ta yapılacak üçlü zirveye Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın katılması planlanıyordu.

Irak basınında çıkan haberlerde, zirvede güvenlik, siyaset, Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve ticari alanlarda üç ülke arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi konusunun ele alınacağı belirtilmişti.

Irak Başbakanı Kazımi, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ve Ürdün Kralı 2. Abdullah, en son 2020 Ağustos ayında Amman'da bir araya gelmişti.

Mısır, Irak ve Ürdün liderleri ilk üçlü zirveyi, Mısır'ın başkenti Kahire'de Mart 2019'da gerçekleştirmiş ve üzerinde fikir birliğine varılan konuların koordinasyonu ve projelerin hayata geçirilebilmesi için atılan adımların takibi hedefiyle belirli aralıklarla bir araya gelmeyi kararlaştırmıştı.