Son dakika haber! Irak'ta askeri araca DEAŞ saldırısı : 2 ölü - Son Dakika

Terör örgütü DEAŞ'ın Irak'ın Enbar vilayetinde askeri araca düzenlediği bombalı saldırıda 2 askerin öldüğü bildirildi.

Irak Güvenlik Medya Ağından yapılan açıklamada, Enbar'ın Kaim ilçesi yakınlarında yola yerleştirilen bombanın rutin devriye görevi yapan askeri aracın geçişi sırasında DEAŞ mensuplarınca uzaktan kumandayla patlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, 2 askerin hayatını kaybettiği saldırı sonrası bölgede operasyon başlatıldığı aktarıldı.

Terör örgütü DEAŞ, 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Dönemin Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Irak'ın DEAŞ'tan temizlenmesinin üzerinden yaklaşık 4 yıl geçmesine rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde örgütün saldırıları sürüyor.