Son dakika haber! Irak'ta DEAŞ'ın sözde Kerkük askeri sorumlusu öldürüldü - Son Dakika
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Son dakika haber! Irak'ta DEAŞ'ın sözde Kerkük askeri sorumlusu öldürüldü

07.10.2022 23:50
Son dakika haber! Irak'ta DEAŞ'ın sözde Kerkük askeri sorumlusu öldürüldü

Son dakika haberleri: Irak'ın Kerkük kentinin güneyinde düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ'ın sözde Kerkük askeri sorumlusunun öldürüldüğü bildirildi.

Irak'ın Kerkük kentinin güneyinde düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ'ın sözde Kerkük askeri sorumlusunun öldürüldüğü bildirildi.

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağından yapılan yazılı açıklamaya göre, Irak hava kuvvetlerinin desteğiyle güvenlik güçleri Kerkük'ün güneyindeki Vadi Zegetun bölgesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi.

Bir sığınağın hedef alındığı hava saldırısında DEAŞ'ın sözde Kerkük askeri sorumlusu "Abu Mustafa" kod adlı Muhammed Mudri ile iki teröristin öldürüldüğü kaydedilen açıklamada, teröristlerin yaklaşık 10 günden beri Irak istihbaratı tarafından takibe alındıkları belirtildi.

Açıklamada, kentin güneyindeki son DEAŞ saldırılarının bu grup tarafından yönlendirildiği ve desteklendiği bilgisi verildi.

Terör örgütü DEAŞ, 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Aradan yaklaşık 5 yıl geçmesine rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde örgütün saldırıları sürüyor.

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Kaynak: AA

Kerkük, Irak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Irak'ta DEAŞ'ın sözde Kerkük askeri sorumlusu öldürüldü - Son Dakika

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