Son dakika haber | - Irak'ta Genel Vergi Dairesi binasında yangın - Son Dakika

- Irak'ta Genel Vergi Dairesi binasında yangın

BAĞDAT - Irak'ın başkenti Bağdat'ın merkezinde bulunan Al-Khilani Meydanı'ndaki Genel Vergi Dairesi binasında yangın çıktı.

Irak'ın başkenti Bağdat'ın merkezinde bulunan Al-Khilani Meydanı'ndaki Genel Vergi Dairesi binasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sivil Savunma Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, yangının Genel Vergi Dairesi binasının 4 'üncü katında çıktığı belirtildi. Müdürlük, itfaiye ekiplerinin kısa sürede yangını kontrol altına alındığını belirterek, yangında herhangi bir yaralının olmadığını aktardı. Müdürlük, ayrıca binadan 7 milyar 900 milyon Irak dinarını çıkarmayı başardığını belirtti. Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.