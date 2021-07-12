Irak resmi haber ajansının Zikar Sağlık Dairesine dayandırdığı habere göre, ülkenin güneyindeki Zikar vilayetinde Kovid-19 hastalarının yattığı İmam Hüseyin Hastanesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangında ilk belirlemelere göre 20'den fazla kişi öldü, 5 kişi de yaralandı. İtfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmaları devam ederken can kaybının artmasından endişe ediliyor.
Bağdat'ta gündüz saatlerinde Sağlık Bakanlığı binasının dördüncü katında da yangın çıkmıştı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Irak'ta koronavirüs hastanesinde yangın: 20'den fazla ölü var - Son Dakika