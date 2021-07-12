Irak'ta koronavirüs hastanesinde yangın: 20'den fazla ölü var - Son Dakika

Irak resmi haber ajansının Zikar Sağlık Dairesine dayandırdığı habere göre, ülkenin güneyindeki Zikar vilayetinde Kovid-19 hastalarının yattığı İmam Hüseyin Hastanesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

CAN KAYBININ ARTMASINDAN ENDİŞE EDİLİYOR

Yangında ilk belirlemelere göre 20'den fazla kişi öldü, 5 kişi de yaralandı. İtfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmaları devam ederken can kaybının artmasından endişe ediliyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI'NIN BİNASINDA DA YANGIN ÇIKMIŞTI

Bağdat'ta gündüz saatlerinde Sağlık Bakanlığı binasının dördüncü katında da yangın çıkmıştı.