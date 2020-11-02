Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı bir günde 51 artarak 11 bin 17'ye yükseldi.

Irak Çevre ve Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, salgında son 24 saatte 51 kişi hayatını kaybetti ve 3 bin 413 kişide virüs tespit edildi.

Son verilerle ülkede virüs kaynaklı can kaybı 11 bin 17'ye, vaka sayısı ise 478 bin 701'e çıktı.

İyileşenlerin sayısı ise 405 bin 777'ye ulaştı.