Son dakika haber: Irak'ta Kovid-19 nedeniyle bir günde 76 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 76 artarak 5 bin 785'e yükseldi.

Irak Çevre ve Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 76 kişi yaşamını yitirdi ve 4 bin 293 yeni vaka tespit edildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybı 5 bin 785'e, vaka sayısı da 172 bin 583'e çıktı.

Hastalığı yenen sayısı ise 122 bin 700'e ulaştı.

Vaka oranlarının, ülkede şu ana kadar görülen en yüksek rakam olduğu ifade edildi.

Ülkede, sokağa çıkma yasağı başta olmak üzere Kovid-19 tedbirlerinin hafifletilmesiyle vaka oranlarında artış yaşanmaya başladı.