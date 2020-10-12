Son dakika haber! Irak'ta son 24 saatte Kovid-19'dan 60 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika

Son dakika haber! Irak'ta son 24 saatte Kovid-19'dan 60 kişi yaşamını yitirdi

12.10.2020 18:41
Son dakika haber! Irak'ta son 24 saatte Kovid-19'dan 60 kişi yaşamını yitirdi, System.String[]

Son dakika haber... Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bir günde 60 artarak 9 bin 912'ye yükseldi.

Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bir günde 60 artarak 9 bin 912'ye yükseldi.

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, salgında son 24 saatte 60 kişi daha yaşamını yitirdi ve 3 bin 107 yeni vaka tespit edildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 9 bin 912'ye, vaka sayısı da 405 bin 437'ye çıktı.

İyileşen sayısı ise 3 bin 893 artarak 340 bin 50'ye ulaştı.

Irak, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Irak'ta son 24 saatte Kovid-19'dan 60 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika

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