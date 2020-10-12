Son dakika haber! Irak'ta son 24 saatte Kovid-19'dan 60 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika

Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bir günde 60 artarak 9 bin 912'ye yükseldi.

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, salgında son 24 saatte 60 kişi daha yaşamını yitirdi ve 3 bin 107 yeni vaka tespit edildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 9 bin 912'ye, vaka sayısı da 405 bin 437'ye çıktı.

İyileşen sayısı ise 3 bin 893 artarak 340 bin 50'ye ulaştı.