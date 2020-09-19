Son dakika haber | Irak'ta son 24 saatte Kovid-19'dan 83 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haber | Irak'ta son 24 saatte Kovid-19'dan 83 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberlerine göre Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 83 artarak 8 bin 491'e yükseldi.

Son dakika haber | Irak'ta son 24 saatte Kovid-19'dan 83 kişi hayatını kaybetti, System.String[]

Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 83 artarak 8 bin 491'e yükseldi.

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte ülke genelinde salgında 83 kişi daha yaşamını yitirdi ve 3 bin 907 yeni vaka tespit edildi.

Son verilerle Kovid-19 kaynaklı can kaybı 8 bin 491'e, vaka sayısı da 315 bin 597'ye çıktı.

Sağlığına kavuşan hasta sayısı ise 4 bin 234 artarak 249 bin 539'a ulaştı.

Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 18:35 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Irak'ta son 24 saatte Kovid-19'dan 83 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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