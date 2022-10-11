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Alüminyum kalıpların yapılmasından detay görüntüler
Demir ustası Mahmoud Abu Ali ile röportaj BAĞDAT - Irak'ın başkenti Bağdat'taki Allawi bölgesinde demir ustası Mahmoud Abu Ali, mütevazi dükkanında kurabiye ve yaş pasta için klasik yöntemlerle alüminyumdan kalıplar yaparak geçimini sağlıyor. Abu Ali, tüketicinin endüstriyel ürünlere ilgisi nedeniyle azalan müşteri kitlesine rağmen usta elleriyle satışa çıkardığı ürünlerle bir mesleği ayakta tutuyor.
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber... Irak'ta tatlı kalıbı ustası zamana direniyor - Son Dakika