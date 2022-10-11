Demir ustası Mahmoud Abu Ali ile röportaj BAĞDAT - Irak 'ın başkenti Bağdat 'taki Allawi bölgesinde demir ustası Mahmoud Abu Ali, mütevazi dükkanında kurabiye ve yaş pasta için klasik yöntemlerle alüminyumdan kalıplar yaparak geçimini sağlıyor. Abu Ali, tüketicinin endüstriyel ürünlere ilgisi nedeniyle azalan müşteri kitlesine rağmen usta elleriyle satışa çıkardığı ürünlerle bir mesleği ayakta tutuyor.

Kaynak: AA

Bağdat, Irak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber... Irak'ta tatlı kalıbı ustası zamana direniyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.