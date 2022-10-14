Irak Meclisi'nin cumhurbaşkanlığı oylamasına saatler kala başkent Bağdat'ta hükümet binalarının ve yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu Yeşil Bölge'ye 9 füzeyle saldırı gerçekleştirildiği açıklandı. Irak hükümetine bağlı Medya Güvenlik Ağı tarafından yapılan açıklamaya göre, Yeşil Bölge'ye 9 adet Katyuşa füzesi düşmesi sonucu güvenlik güçleri ve sivillerden yaralananların olduğu aktarıldı.

Kaynak: İHA

Hükümet, Bağdat, Irak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haber: Irak'ta Yeşil Bölge'ye füze saldırısı - Son Dakika

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