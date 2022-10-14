Son dakika haber: Irak'ta Yeşil Bölge'ye füze saldırısı - Son Dakika
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Son dakika haber: Irak'ta Yeşil Bölge'ye füze saldırısı

14.10.2022 00:57
Son dakika haber: Irak'ta Yeşil Bölge'ye füze saldırısı

Son dakika habere göre Irak'ın başkenti Bağdat'ta hükümet binalarının ve yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı gerçekleştirildiği bildirildi.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta hükümet binalarının ve yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı gerçekleştirildiği bildirildi.

Irak Meclisi'nin cumhurbaşkanlığı oylamasına saatler kala başkent Bağdat'ta hükümet binalarının ve yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu Yeşil Bölge'ye 9 füzeyle saldırı gerçekleştirildiği açıklandı. Irak hükümetine bağlı Medya Güvenlik Ağı tarafından yapılan açıklamaya göre, Yeşil Bölge'ye 9 adet Katyuşa füzesi düşmesi sonucu güvenlik güçleri ve sivillerden yaralananların olduğu aktarıldı.

Yerel kaynaklar saldırıda 5'ten fazla kişinin yaralandığını söylerken, saldırıyı henüz üstlenen olmadı. - ERBİL

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Kaynak: İHA

Hükümet, Bağdat, Irak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Irak'ta Yeşil Bölge'ye füze saldırısı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber: Irak'ta Yeşil Bölge'ye füze saldırısı - Son Dakika
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