Irak'taki Beled Askeri Hava Üssü'ne roketli saldırı: 5 yaralı - Son Dakika

Irak'ta ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri askerlerinin de bulunduğu Beled Askeri Hava Üssü'ne düzenlenen roketli saldırıda 5 kişinin yaralandığı bildirildi.
Irak'ta ABD askerlerine yönelik roketli saldırılar devam ediyor. Irak'ın Selahaddin ilinde ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin bulunduğu Beled Askeri Hava Üssü'ne roketi saldırı düzenlendi. Yetkililer, saldırıda 5 katyuşa roketi kullanıldığını belirtirken, saldırıda 5 kişinin yaralandığını aktardı. Saldırıda yaralananların kimliği ve uyruğu hakkında bilgi verilmedi.
Yetkililer, saldırının Diyale vilayetine bağlı el-Cizani bölgesinden yapıldığını aktarırken, henüz saldırıyı üstlenen olmadı.
(Abdulkadir Hacıoğlu/İHA)
Kaynak: İHA
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