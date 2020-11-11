Son dakika haberleri | Irak'tan Samsun'a yolcu taşıyan otobüs Şanlıurfa'da devrildi: 32 yaralı - Son Dakika

Son dakika haberleri | Irak'tan Samsun'a yolcu taşıyan otobüs Şanlıurfa'da devrildi: 32 yaralı

11.11.2020 05:39
Son dakika haberleri | Irak'tan Samsun'a yolcu taşıyan otobüs Şanlıurfa'da devrildi: 32 yaralı, System.String[]

Son dakika haberi: IRAK'ın Sülemaniye kentinden Samsun'a yolcu taşıyan Irak plakalı yolcu otobüsü, Şanlıurfa'da kaza yaptı.

IRAK'ın Sülemaniye kentinden Samsun'a yolcu taşıyan Irak plakalı yolcu otobüsü, Şanlıurfa'da kaza yaptı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrilen otobüste bulunan 32 kişi yaralandı.

Kaza, saat 04.30 sıralarında Şanlıurfa- Viranşehir karayolunun 60'ıncı kilometresinde meydana geldi. Irak'tan Samsun'a yolcu taşıyan Talha Hasan yönetimindeki 36 164 plakalı yolcu otobüs Dağyanı mevkisinde kontrolden çıktı. Sürücü Hasan'ın direksiyon hakimiyetini kaybettiği otobüs, şarampole yuvarlandı. Takla atarak yuvarlanan otobüsü gören diğer sürücüler, 112 Acil çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

Kaza ihbarının ardından olay yerine çok sayıda ambulans, sağlık, jandarma, polis, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Can pazarının yaşandığı kazada aralarında kadınların da bulunduğu 32 kişi yaralandı. Devrilen otobüsün altında kalan yaralıların çıkarılması için UMKE, itfaiye ve jandarma ekipleri büyük çaba harcadı. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaparken,  UMKE ve jandarma ekipleri Arapça konuşarak yardımcı oldu. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar daha sonra ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere kaldırdı. Jandarma ve polis ekipleri, bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken, kurtarma çalışmaları nedeniyle, karayolu kısa süreliğine trafiğe kapatıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.


Son dakika haberleri | Irak'tan Samsun'a yolcu taşıyan otobüs Şanlıurfa'da devrildi: 32 yaralı
Son dakika haberleri | Irak'tan Samsun'a yolcu taşıyan otobüs Şanlıurfa'da devrildi: 32 yaralı

Şanlıurfa, Samsun, Kaza, Irak, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Irak'tan Samsun'a yolcu taşıyan otobüs Şanlıurfa'da devrildi: 32 yaralı - Son Dakika


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