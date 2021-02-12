Son dakika haber... Irak, Ürdün ve BAE'de Kovid-19'dan ölümler arttı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Irak'ta 13, Ürdün ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 12'şer kişi hayatını kaybetti.

Irak Çevre ve Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, virüs nedeniyle 13 kişi daha yaşamını yitirdi, 2 bin 530 kişi enfekte oldu, 1008 hasta ise iyileşti.

Salgında ölü sayısının 13 bin 157'ye, vaka sayısının da 639 bin 438'e çıktığı ülkede, iyileşenlerin sayısı ise 604 bin 822 oldu.

Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 hastası 12 kişinin öldüğünü, 1579 kişinin enfekte olduğunu, 641 kişinin de iyileştiğini duyurdu.

Bakanlık, toplam can kaybının 4 bin 433'e, vaka sayısının 343 bin 563'e, iyileşenlerin sayısının 324 bin 711'e ulaştığını aktardı.

BAE

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise salgında 12 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 3 bin 307 yeni vaka görüldüğü, 3 bin 304 kişinin hastalığı atlattığı ifade edildi.

Böylece ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybı 986'ya, vaka sayısı 342 bin 974'e, iyileşen sayısı da 323 bin 191'e çıktı.