Son dakika haber... Irak, Ürdün ve BAE'de Kovid-19'dan ölümler arttı - Son Dakika

Son dakika haber... Irak, Ürdün ve BAE'de Kovid-19'dan ölümler arttı

12.02.2021 21:49
Son dakika haber... Irak, Ürdün ve BAE'de Kovid-19'dan ölümler arttı, System.String[]

Son dakika haberi... Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Irak'ta 13, Ürdün ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 12'şer kişi hayatını kaybetti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Irak'ta 13, Ürdün ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 12'şer kişi hayatını kaybetti.

Irak Çevre ve Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, virüs nedeniyle 13 kişi daha yaşamını yitirdi, 2 bin 530 kişi enfekte oldu, 1008 hasta ise iyileşti.

Salgında ölü sayısının 13 bin 157'ye, vaka sayısının da 639 bin 438'e çıktığı ülkede, iyileşenlerin sayısı ise 604 bin 822 oldu.

Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 hastası 12 kişinin öldüğünü, 1579 kişinin enfekte olduğunu, 641 kişinin de iyileştiğini duyurdu.

Bakanlık, toplam can kaybının 4 bin 433'e, vaka sayısının 343 bin 563'e, iyileşenlerin sayısının 324 bin 711'e ulaştığını aktardı.

BAE

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise salgında 12 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 3 bin 307 yeni vaka görüldüğü, 3 bin 304 kişinin hastalığı atlattığı ifade edildi.

Böylece ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybı 986'ya, vaka sayısı 342 bin 974'e, iyileşen sayısı da 323 bin 191'e çıktı.

Ürdün, Arap, Irak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Irak, Ürdün ve BAE'de Kovid-19'dan ölümler arttı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Çaykur Rizespor'da teknik direktör Marius Sumudica, maç sonrası fenalaştı Taylandlı adam dikkati sayesinde 3 metrelik yılanın saldırısını önledi Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı, yüz yüze eğitime başlayacak liselerle ilgili kriterleri belirledi CHP için gözünü kaybeden parti üyesi gördüğü vefasızlık sonrası intihar etti Hande Sarıoğlu, işine mal olan dans videosunu bir kez daha paylaşıp ateş püskürdü Araç satışı silahlı kavgaya döndü! Polis memurunun vurulduğu çatışma anı kamerada Bennu Yıldırımlar'ın, Bülent Emin Yarar'la evli olduğu ortaya çıktı Danıştay, Togo Kuleleri'nin kaçak inşa edildiğini tescilledi
Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a saldıran 5 kişi tahliye edildi Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a saldıran 5 kişi tahliye edildi         
21:45
Nusret'e giden ünlü dövüşçü McGregor, 7 bin liralık bifteğin tadına baktı Nusret'e giden ünlü dövüşçü McGregor, 7 bin liralık bifteğin tadına baktı         
21:06
Barakası yıkılan kadın dehşet saçtı! Tüfekle 2 kişiyi vurduktan sonra belediye binasını bastı Barakası yıkılan kadın dehşet saçtı! Tüfekle 2 kişiyi vurduktan sonra belediye binasını bastı         
20:45
Son Dakika: Türkiye'de 12 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 97 kişi vefat etti, 7 bin 763 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 12 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 97 kişi vefat etti, 7 bin 763 yeni vaka tespit edildi         
20:27
ABD, Husileri terör listesinden çıkardı ABD, Husileri terör listesinden çıkardı         
19:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaret ettiği kanaat önderi Hafız Abdullah Nazırlı hayatını kaybetti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaret ettiği kanaat önderi Hafız Abdullah Nazırlı hayatını kaybetti         
19:03
Eve girenler, çiftin cansız bedenleriyle karşılaştı! Eşini öldürdükten sonra intihar etmiş Eve girenler, çiftin cansız bedenleriyle karşılaştı! Eşini öldürdükten sonra intihar etmiş         
17:55
Alina Boz'un üstsüz paylaşımı görenleri mest etti Alina Boz'un üstsüz paylaşımı görenleri mest etti         
17:33
İçişleri Bakanlığı'ndan kısıtlama hatırlatması! Çiçekçiler yasaktan muaf tutuldu İçişleri Bakanlığı'ndan kısıtlama hatırlatması! Çiçekçiler yasaktan muaf tutuldu         
17:07
Cinsel istismar ve terör propagandası suçlarından yargılanan sahte hoca Burhan Dalğali, tahliye edildi Cinsel istismar ve terör propagandası suçlarından yargılanan sahte hoca Burhan Dalğali, tahliye edildi         
16:13
AK Partili Fakıbaba'nın sosyal medya paylaşımı akıllara AK Partili Fakıbaba'nın sosyal medya paylaşımı akıllara "İstifa mı edecek?" sorusunu getirdi         
16:04
Kendisinden 15 yaş büyük bir kadına kaçan adamın canlı yayında karısına söyledikleri herkesi çıldırttı Kendisinden 15 yaş büyük bir kadına kaçan adamın canlı yayında karısına söyledikleri herkesi çıldırttı         
15:42
Küçük çocuğun, polisle yaşadığı trafik çevirme macerası izleyenlerin yüzünü güldürdü Küçük çocuğun, polisle yaşadığı trafik çevirme macerası izleyenlerin yüzünü güldürdü         
15:08
Meteoroloji uzmanından dikkat çeken uyarı: Sokağa çıkma yasağı 4 güne çıkarılsın Meteoroloji uzmanından dikkat çeken uyarı: Sokağa çıkma yasağı 4 güne çıkarılsın         
14:12
Baba, kızının doğum gününde dehşet saçtı! Eşini apartmanın bodrum katında boğarak öldürdü Baba, kızının doğum gününde dehşet saçtı! Eşini apartmanın bodrum katında boğarak öldürdü         
13:43
Kadınların evlerine girerek külot çalıp, kendini tatmin ettiği kondomları bırakan sapık, genç kıza tecavüz ettikten sonra öldürdü Kadınların evlerine girerek külot çalıp, kendini tatmin ettiği kondomları bırakan sapık, genç kıza tecavüz ettikten sonra öldürdü         
09:34
Para isteyen çiçekçi çocuğa kitap hediye eden Aleyna Tilki, aldığı cevapla neye uğradığını şaşırdı Para isteyen çiçekçi çocuğa kitap hediye eden Aleyna Tilki, aldığı cevapla neye uğradığını şaşırdı         
08:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2021 22:10:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber... Irak, Ürdün ve BAE'de Kovid-19'dan ölümler arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei