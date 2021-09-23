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Iraklı kayıp kızın şüphelisi adliyede - Son Dakika

Iraklı kayıp kızın şüphelisi adliyede

23.09.2021 00:57
Iraklı kayıp kızın şüphelisi adliyede, System.String[]

Eskişehir'de 20 gündür haber alınamayan Irak uyruklu Sally Ali Challab Al-Abbood'u son görenlerden olduğu tespit edilen şüpheli Amjed Mohsin Mohammed, sahte kimlikle yakalandığı Kırklareli'nden Eskişehir'e getirilerek adliyeye sevk edildi.

Eskişehir'de 20 gündür haber alınamayan Irak uyruklu Sally Ali Challab Al-Abbood'u son görenlerden olduğu tespit edilen şüpheli Amjed Mohsin Mohammed, sahte kimlikle yakalandığı Kırklareli'nden Eskişehir'e getirilerek adliyeye sevk edildi. Olayda yardım ve yataklık ettiği iddia edilen 2 kişi ise tutuklandı.

Eskişehir'de Irak uyruklu Sally Ali Challab Al-Abbood'un kaybolmasıyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında Kocaeli'ne bağlı Gebze ilçesinde 2 kişi, Kırklareli'nde ise 1 kişi yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Gasp ve Cinayet Büro Amirliği'nde kurulan özel ekip tarafından yürütülen soruşturma kapsamından 19 yaşındaki Sally'nin evinden ayrıldıktan sonra şüpheli olarak 2 kez sorgulanan Amjed Mohsin Mohammed'in evinin yakınlarında güvenlik kameralarına yakalandığı tespit edildi. Şüpheli Mohammed'in evinin çevresindeki tüm sokak ve caddeleri gören güvenlik kameraları incelemeye alındı.

Eve girişi var, çıkışı yok

Öte yandan polis ekiplerinin yaptıkları inceleme sonrasında kayıp kız Sally Ali Challab-Abboob'un şüpheli Amjed Mohsin Mohammed'in evine giriş görüntülerine ulaştı. Aynı kameraları uzun süre izleyen ekipler kızın çıkışını tespit edemediği öğrenildi. Şüphelinin defalarca evden çıktığı görüntülenirken, genç kız kameralara yansımadı.

Yurtdışına kaçmaya çalışırken sahte kimlikle yakalandı

Şüpheli Amjed Mohsin Mohammed, Eskişehir'den ayrılarak yasadışı yollarla ülkeyi terk etmek üzereyken Kırklareli'nde başka birisinin adına düzenlenen sahte kimlik ile birlikte yakalandı. Yurtdışına kaçmaya çalışan şüpheliye yardım ve yataklık ettiği tespit edilen kardeşi Asaad Mohsin M. ve arkadaşı Ammeer Muttashar M., Kocaeli'de saklandıkları evlerde yakalandı.

Polis, 10 bin saatlik güvenlik kamerası izledi

19 yaşındaki Irak uyruklu Sally Ali Challab Al-Abbood'un kaybolduğu 2 Eylül tarihinden itibaren yaklaşık olarak 10 bin saatlik güvenlik kamerası görüntüsü incelenirken aynı zamanda birçok kişinin de ifadesi alındı. Şehir merkezinde bulunan birçok kanalizasyon, metruk bina, park ve bahçeler ile Porsuk Çayı'nda arama çalışmaları yapıldı.

Hastanede alınan sağlık raporunun ardından adliyeye sevk edilmek üzere araca götürüldüğü sırada basın mensuplarının sorularının üzerine, suçlamaları kabul etmeyen şüpheli Amjed Mohsin Mohammed, "O arkadaşına gitti. O yok" dedi.

Öte yandan, 20 gündür kayıp olan 19 yaşındaki Sally Ali Challab Al-Abbood'un bulunmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Şüphelinin evinden alınan örneklerin Bursa Adli Tıp Kurumunda incelemesinin sürdüğü öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kırklareli, Eskişehir, Kocaeli, Irak, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Iraklı kayıp kızın şüphelisi adliyede - Son Dakika


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SON DAKİKA: Iraklı kayıp kızın şüphelisi adliyede - Son Dakika
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