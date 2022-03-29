Son dakika haber! Iraklılar yöresel kıyafette Çin malı hazır giyim yerine geleneksel terzileri tercih ediyor - Son Dakika
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Son dakika haber! Iraklılar yöresel kıyafette Çin malı hazır giyim yerine geleneksel terzileri tercih ediyor

29.03.2022 11:25
Son dakika haber! Iraklılar yöresel kıyafette Çin malı hazır giyim yerine geleneksel terzileri tercih ediyor

Son dakika habere göre REWA MAHMOOD HASAN/BEKİR AYDOĞAN - Irak'ın Süleymaniye kentinde, genç yaşlı birçok kişi son zamanlarda yöresel kıyafet tercihlerinde Çin malı hazır ürünlerin yerine eskiden olduğu gibi kumaş satın alınarak terzilere diktirme yöntemine başvuruyor.

REWA MAHMOOD HASAN/BEKİR AYDOĞAN - Irak'ın Süleymaniye kentinde, genç yaşlı birçok kişi son zamanlarda yöresel kıyafet tercihlerinde Çin malı hazır ürünlerin yerine eskiden olduğu gibi kumaş satın alınarak terzilere diktirme yöntemine başvuruyor.

Bayram, düğün ve özel günlerde hem kadın hem erkekler tarafından çokça tercih edilen yöresel kıyafetler bölgenin kültürel kimliğinde önemli bir yer tutuyor.

Yöresel kıyafetlere gösterilen ilgi nedeniyle bölgede çok sayıda mağaza hizmet verirken; kumaşın kalitesi, tasarımı ve fiyatı da ürüne göre farlılık gösteriyor.

Hazır kıyafetlerde aradığı kaliteyi bulamayan kumaşını alıp terziye gidiyor

Hazır olarak ithal edilen yöresel kıyafetlerin yanı sıra seçilen kumaşın terzilere diktirilmesi de geleneksel bir yöntem olarak öne çıkıyor.

Uygun fiyatlı hazır kıyafetlerde aradığı kaliteyi bulamayan kişiler, son zamanlarda fiyat farkına rağmen geleneksel yöntemi tercih ediyor.

Yöresel kıyafetlerin daha çok Nevruz Bayramı ve kültürel etkinliklerin yapıldığı günlerde giyildiğine işaret eden Süleymaniye'deki giyim mağazası sahibi Umid Rauf, bu ürünlerde erkek, kadın ve çocuklar için yapılan farklı model ve desenlerin bulunduğunu dile getirdi.

Rauf, yöresel kıyafetlerin mevsimlere göre değiştiğini ve ona göre de farklı kumaş ve modelin diktirildiğini vurguladı.

Kıyafetlerin isimlerinin de bazen bölge ya da aşirete göre verildiğini aktaran Rauf, son yıllarda ise siyasi parti liderlerinin tercihine göre de adlandırmalar yapıldığına dikkati çekti.

"Halk, yerli üretime yönelmiş durumda"

Rauf, bölgede yöresel kıyafetlerin Çin'den ithal edileni ve eskiden olduğu gibi kumaş alıp terzide diktirileni de olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Bölgede yaygın olarak giyilen yöresel kıyafetler daha önce Çin'de üretilip getiriliyordu. Çin mallarına ilgi yüksekti. Şimdi ise halk yerli üretime yönelmiş durumda. Çünkü Çin'den getirilen kıyafetlerin kalitesi iyi olmadığı gibi fiyatta da çok fark etmiyor."

Yöresel kıyafetin dikim maliyeti 100 doları buluyor

Rauf, sattıkları yöresel kıyafetlerin çoğunluğunun Süleymaniye'deki terzilere diktirdikleri çeşitlerden oluştuğunu belirterek, "Burada diktirilen bir yöresel kıyafetin maliyeti 100 doları bulurken Çin'den getirilen mal 30-40 dolara satılıyor." dedi.

Yöresel kıyafetler için kullanılan kumaşlardan satan Mahmud Mustafa da şunları kaydetti:

"Kumaşlarımızı Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden getiriyoruz ancak Süleymaniye'nin Ranya ve Pişder ilçesinden aldığımız da var. Çin malı kumaşlarımız da mevcut. Halkımız daha çok kaliteli ve yerli kumaşı tercih ediyor."

Son dakika haber! Iraklılar yöresel kıyafette Çin malı hazır giyim yerine geleneksel terzileri tercih ediyor
Son dakika haber! Iraklılar yöresel kıyafette Çin malı hazır giyim yerine geleneksel terzileri tercih ediyor
Son dakika haber! Iraklılar yöresel kıyafette Çin malı hazır giyim yerine geleneksel terzileri tercih ediyor
Son dakika haber! Iraklılar yöresel kıyafette Çin malı hazır giyim yerine geleneksel terzileri tercih ediyor

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Çin Halk Cumhuriyeti, Bayram, Düğün, Irak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Iraklılar yöresel kıyafette Çin malı hazır giyim yerine geleneksel terzileri tercih ediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! Iraklılar yöresel kıyafette Çin malı hazır giyim yerine geleneksel terzileri tercih ediyor - Son Dakika
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