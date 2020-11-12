İran, 25 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının failini yakaladı - Son Dakika

İran, 25 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının failini yakaladı

İran İstihbarat Bakanlığı, 2018 yılında 25 kişi hayatını kaybettiği terör saldırısının faili, ayrılıkçı Nidal terör örgütünün lideri Habib Ferecullah Cab'ın yakalanarak ülkeye getirildiğini açıkladı.

İran İstihbarat Bakanlığı, 2018 yılında 25 kişi hayatını kaybettiği terör saldırısının faili, ayrılıkçı Nidal terör örgütünün lideri Habib Ferecullah Cab'ın yakalanarak ülkeye getirildiğini açıkladı. İran, 2018 yılında Ahvaz kentinde askeri geçiş töreni sırasında gerçekleştirilen terör saldırısının failinin yakalandığını açıkladı. İran İstihbarat Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 2018 yılında ülkenin güneybatısında terör saldırısı gerçekleştiren Nidal terör örgütü lideri Habib Ferecullah Cab'ın yakalandığını duyuruldu. Açıklamada, "Ayrılıkçı grubun lideri Farajollah Chaab, İran'ın istihbarat bakanlığına bağlı ajanlar tarafından tutuklandı" denildi. Huzistan eyaletinde faaliyet gösteren Nidal terör örgütünün, 22 Eylül 2018 yılında Ahvaz kentinde askeri geçiş töreni sırasında gerçekleştiği terör saldırısında Devrim Muhafızları üyesi olan 25 kişi hayatını kaybetmiş ve 60 kişi yaralanmıştı. (Aynur Sena Çabuk/İHA)

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