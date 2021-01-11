Son dakika haber: İran, ABD'nin Haşdi Şabi Başkanı'na yaptırım ve Husileri "terör örgütü" ilan etme kararını kınadı - Son Dakika

Son dakika haber: İran, ABD'nin Haşdi Şabi Başkanı'na yaptırım ve Husileri "terör örgütü" ilan etme kararını kınadı

11.01.2021 16:11
Son dakika haber: İran, ABD'nin Haşdi Şabi Başkanı'na yaptırım ve Husileri

Son dakika haberleri... İran Dışişleri Bakanlığı, ABD yönetiminin, Irak'ta çoğunluğu Şiilerden oluşan milis gücü Haşdi Şabi'nin Başkanı Falih el-Feyyad'ı yaptırım listesine almasını ve Yemen'deki İran destekli Husileri "terör örgütü" ilan etme kararını kınadı.

İran Dışişleri Bakanlığı, ABD yönetiminin, Irak'ta çoğunluğu Şiilerden oluşan milis gücü Haşdi Şabi'nin Başkanı Falih el-Feyyad'ı yaptırım listesine almasını ve Yemen'deki İran destekli Husileri "terör örgütü" ilan etme kararını kınadı.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim'e göre, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Hatibzade, ABD'nin Haşdi Şabi Başkanı ve eski Irak Başbakanı Nuri El-Maliki'nin ulusal güvenlik danışmanı Feyyad hakkındaki yaptırım kararı ile Yemen'deki İran destekli Husileri "terör örgütü" ilan etme kararına ilişkin, "İflas etmiş ABD hükümetinin son günlerde başka bir miras bırakması pek olası değil. ABD'nin Husiler ve Feyyad'a yönelik adımını kınıyoruz. Bir devlet kurumunun başkanının bu şekilde ABD tarafından hedef alınması, başarısızlık göstergesidir." ifadelerini kullandı.

ABD'nin Irak'tan ihraç edilme endişesi yaşadığını kaydeden Hatibzade, "Ayrıca, Yemen'de 20 milyon insanın kuşatıldığı eşitsiz ve utanç verici savaşı yıllarca desteklediler. Bu kuşatma ABD'nin desteği olmadan mümkün olamazdı. Bölgedeki hiçbir zorba ülke, bölgenin gerçeklerine saygı göstermeden adım atamaz. Bu sorumlu ve yerli gruplarla müzakere etme zamanları uzak değil." değerlendirmesinde bulundu.

Hatibzade, ABD Başkanı Donald Trump yanlılarının 6 Ocak'taki Kongre baskınına işaret ederek, "ABD'nin en utanç verici hükümeti, mümkün olan en utanç verici şekilde sona eriyor." dedi.

ABD'nin Husiler ve Feyyad kararı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Yemen'de merkezi hükümete karşı savaşan İran destekli Husileri "terör örgütü" ilan edeceklerini bildirmişti.

Dışişleri Bakanlığının konu hakkında Kongre'yi bilgilendirdiğini belirten Pompeo, ayrıca örgütün yöneticileri Abdulmelik el-Husi, Abdulhalık Bedreddin el-Husi ve Abdullah Yahya Hakim'in "terörist" ilan edileceği bilgisini paylaşmıştı.

Pompeo, 8 Ocak'ta ise Irak'taki Haşdi Şabi'nin lideri Feyyad'ı, 2019 protestolarında Iraklı göstericilere şiddet kullanılarak müdahale edilmesindeki rolünden dolayı yaptırım listesine aldıklarını açıklamıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Haşdi Şabi, Terör, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: İran, ABD'nin Haşdi Şabi Başkanı'na yaptırım ve Husileri 'terör örgütü' ilan etme kararını kınadı - Son Dakika


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