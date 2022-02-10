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Son dakika haber... İran Cumhurbaşkanı Reisi, nükleer silah üretmeyi hedeflemediklerini söyledi Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haber... İran Cumhurbaşkanı Reisi, nükleer silah üretmeyi hedeflemediklerini söyledi Açıklaması

10.02.2022 13:08
Son dakika haber... İran Cumhurbaşkanı Reisi, nükleer silah üretmeyi hedeflemediklerini söyledi Açıklaması

Gelen son dakika haberine göre İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, nükleer silah üretmeyi hedeflemediklerini ve bu konudaki tutumlarının İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in kitle imha silahlarına karşı fetvasına dayandığını söyledi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, nükleer silah üretmeyi hedeflemediklerini ve bu konudaki tutumlarının İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in kitle imha silahlarına karşı fetvasına dayandığını söyledi.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Cumhurbaşkanı Reisi, İran Devrimi'nin 43'üncü yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen etkinlikte ülkesinin büyükelçileri ve diplomatik misyon temsilcilerini kabul etti.

Burada yaptığı konuşmada ülkesinin dış politikasını değerlendiren Reisi, "Hükümetin dış politikası, anayasada yer alan ilke ve değerler ile Devrim Lideri'nin (İran lideri Ayetullah Ali Hamaney) rehberliğine dayanmaktadır." dedi.

Ülkesinin dış politikada komşularla ilişkileri güçlendirmek ve güven oluşturmayı hedeflediğini dile getiren Reisi, "Kalıcı güvenliği sağlamak, daha güvenli ve gelişmiş bir bölge oluşturmak yalnızca iş birliği, katılım ve barış ile mümkündür. Başta komşularımız olmak üzere dünya ülkeleriyle ilişkilerimiz ve yaklaşımımız taktik değil, stratejik bir meseledir ve biz buna yürekten inanıyoruz." diye konuştu.

"Mevcut yönetimin politikası öncekinden farklı olmadı"

Reisi, komşular ve Asya ülkeleriyle ilişkilerin geliştirilmesi ve dış ilişkilerde ekonomiye öncelik verilerek ekonomik diplomasinin etkinleştirilmesini hedeflediklerini belirterek, "Dengeli, dinamik ve akıllı bir dış politika nedeniyle Afrika, Latin Amerika ve Avrupa gibi diğer coğrafi bölgelerle karşılıklı kapasitelerden yararlanmak için ilişkileri derinleştirmeye ve iş birliğini artırmaya da özel önem veriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ülkesinin dünya güçleriyle sürdürdüğü nükleer görüşmelere de değinen Reisi, ABD'nin nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilmesine rağmen İran'ın diplomasiyi sürdürdüğünü kaydetti.

Reisi, nükleer anlaşmanın uygulanamaz hale gelmesinin temel nedeninin ABD'nin anlaşmadaki yükümlülüklerine uymamasından kaynaklandığına işaret ederek, "Mevcut ABD yönetiminin politikası şimdiye kadar önceki ABD yönetiminin performansından çok farklı olmadı. Diplomasi, yalnızca tüm taraflar ona uyduğu zaman işler." ifadelerini kullandı.

"İyi bir anlaşmaya varma konusunda kararlıyız"

Ülkesinin nükleer programına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Reisi, "Daha önce nükleer faaliyetlerimizin barışçıl olduğunu ilan etmiştik ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı da bunu defalarca teyit etti. Bu konudaki siyaset felsefemiz ve temel değerlerimiz Devrim Rehberi'nin nükleer silahlara karşı fetvasına dayanmaktadır. " şeklinde konuştu.

Etkinlikte konuşan İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan da Viyana'da sürdürülen nükleer görüşmelere ilişkin, "Ciddiyet, plan ve inisiyatifle müzakere masasındayız ve iyi bir anlaşmaya varma konusunda kararlıyız." dedi.

Abdullahiyan, Viyana'daki müzakerelerin kaderinin Batılı tarafların yaptırımları kaldırma ve anlaşmadaki taahhütlerine dönmelerine yönelik ortaya koyacakları iradeye bağlı olduğunu söyledi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... İran Cumhurbaşkanı Reisi, nükleer silah üretmeyi hedeflemediklerini söyledi Açıklaması - Son Dakika


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