Son dakika haber! İran'da 28 yargı çalışanı "yolsuzluk" suçlamasıyla gözaltına alındı - Son Dakika

Söz konusu yargı çalışanlarının görevleri ve konumlarına ilişkin ise bilgi paylaşılmadı.

Bu kişilerin, yargıda dosyası bulunanlarla irtibata geçtiği ve dolandırıcılık yaptığı ifade edildi.

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