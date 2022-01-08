Üye Girişi
Son dakika haber! İran'da 701 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 26 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haber! İran'da 701 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 26 kişi hayatını kaybetti

08.01.2022 14:58
Son dakika haber! İran'da 701 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 26 kişi hayatını kaybetti

Gelen son dakika haberlerine göre İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 26 artarak 131 bin 847'ye yükseldi.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 26 artarak 131 bin 847'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 701 yeni vaka tespit edildiği, bunlardan 168'inin hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.

Toplam vaka sayısının 6 milyon 204 bin 925'e yükseldiği ülkede, 26 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı 131 bin 847'ye çıktı.

Ülke genelindeki hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde ise 1889 Kovid-19 hastası tedavi görüyor.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip İran'da aşılama sürecinin başlamasından bu yana toplam 122 milyon 434 bin 219 doz aşı uygulandı.

Risk gruplarına göre ülke genelinde "yüksek riskli" anlamına gelen "kırmızı" ve "orta riskli" olan "turuncu" kategoride hiç şehir kalmazken 53 şehir "düşük riskli" olarak belirlenen "sarı" ve 395 şehir "risksiz" olarak ifade edilen "mavi" kategoride yer alıyor.

Öte yandan İran Sağlık Bakanlığı Aşıyla Önlenebilir Hastalıklar Birimi Başkanı Muhsin Zehrayi, yaptığı açıklamada ülkede üretilen yerli aşıların ihtiyaca cevap verdiğini ve ithal aşıya gerek olmadığını söyledi.

YORUMLAR
500

Togo Cumhuriyeti, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! İran'da 701 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 26 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar: Ortak aday fikrini benimseyebiliriz HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar: Ortak aday fikrini benimseyebiliriz         
14:59
Boğazı kesilmiş halde bulunan erkek hemşirenin ailesinden kafa karıştıran sözler: Arkadaşı sırrını yaymakla tehdit ediyordu Boğazı kesilmiş halde bulunan erkek hemşirenin ailesinden kafa karıştıran sözler: Arkadaşı sırrını yaymakla tehdit ediyordu         
14:49
Bu adam ne yapıyor? Eline taşı aldı ve arabalara yaklaştı! Bu adam ne yapıyor? Eline taşı aldı ve arabalara yaklaştı!         
14:11
İki sevgilinin tartışmasının kurbanı 17 yaşındaki Edanur oldu! Kavgayı ayırmak istemişti! İki sevgilinin tartışmasının kurbanı 17 yaşındaki Edanur oldu! Kavgayı ayırmak istemişti!         
13:11
Oturacak yer bulamayan yolcu, şoförün üstünde yolculuk etti! O anlar kamerada Oturacak yer bulamayan yolcu, şoförün üstünde yolculuk etti! O anlar kamerada         
11:55
Fenerbahçe'den Trabzon-Malatya maçının hakemine tepki: "Her şey ortada, bu sezonun inandırıcılığı sorgulanır" Fenerbahçe'den Trabzon-Malatya maçının hakemine tepki: "Her şey ortada, bu sezonun inandırıcılığı sorgulanır"         
11:06
Cübbeli Ahmet Hoca'nın "Öp beni, yala beni"si unutulmuyor! Bu kez Gonca Vuslateri hocanın sözleri eşliğinde dans etti Cübbeli Ahmet Hoca'nın "Öp beni, yala beni"si unutulmuyor! Bu kez Gonca Vuslateri hocanın sözleri eşliğinde dans etti         
10:31
Fenerbahçe'de teknik direktör bilmecesinde mutlu son! İşte pazartesi günü Ali Koç'un açıklayacağı isim Fenerbahçe'de teknik direktör bilmecesinde mutlu son! İşte pazartesi günü Ali Koç'un açıklayacağı isim         
09:35
Canlı canlı toprağa gömülen gençler konuştu: Bize işkence edip uyuşturucu içtiler Canlı canlı toprağa gömülen gençler konuştu: Bize işkence edip uyuşturucu içtiler         
08:30
Yolcu otobüsü kamyonetle çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü: 2 kişi yaşamını yitirdi Yolcu otobüsü kamyonetle çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü: 2 kişi yaşamını yitirdi         
08:01
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Ruslar bir kez evinize girdi mi, onları evinizden çıkarmak çok zordur ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Ruslar bir kez evinize girdi mi, onları evinizden çıkarmak çok zordur         
07:54
Oyuncu Dilara Aksüyek, Hakan Sabancı ile aşk yaşadığı iddiasına "sadece arkadaşız" dedi Oyuncu Dilara Aksüyek, Hakan Sabancı ile aşk yaşadığı iddiasına "sadece arkadaşız" dedi         
07:53
Son Dakika: Benzin ve motorine zam Son Dakika: Benzin ve motorine zam         
20:28
70 bine dayanan vakalar sonrası kısıtlamalar geri gelecek mi? 70 bine dayanan vakalar sonrası kısıtlamalar geri gelecek mi?         
17:14
FOX TV, Maske Kimsin Sen yarışmasını haftada iki gün yayınlayacak FOX TV, Maske Kimsin Sen yarışmasını haftada iki gün yayınlayacak         
17:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sanat adı altında sapkınlığı, ahlaksızlığı normalleştirdiler Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sanat adı altında sapkınlığı, ahlaksızlığı normalleştirdiler         
16:37
Yarın bir yıldız daha Trabzon'a geliyor Yarın bir yıldız daha Trabzon'a geliyor         
16:36

Son Dakika Haberleri
14:53 TSK Sarıkamış şehitleri için paylaştı! İzleyenlerin tüyleri diken diken oldu
14:49 Boğazı kesilmiş halde bulunan erkek hemşirenin ailesinden kafa karıştıran sözler: Arkadaşı sırrını yaymakla tehdit ediyordu
14:32 İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın barınakta oynadığı köpek Maylo'nun hikayesi
14:25 Bakan Nebati iş dünyasının kadın temsilcileriyle buluştu
14:23 Türk Metal'den MESS'e: Masadan kalkarsak tüm Türkiye'yi ayağa kaldırırız!
14:10 Bu adam ne yapıyor? Eline taşı aldı ve arabalara yaklaştı!
14:09 Rusya'dan gövde gösterisi! Kazakistan'a gönderilen askerlerin görüntülerini tüm dünyayla paylaştılar
13:45 Devlet Bahçeli'den muhalefete sert sözler: Bitiniz mi kanlandı Türkiye'den Kazakistan mı çıkaracaksınız?
13:11 İki sevgilinin tartışmasının kurbanı 17 yaşındaki Edanur oldu! Kavgayı ayırmak istemişti!
12:50 Güvenlik görevlisi hasta yakınına kafa attı, acil serviste ortalık birbirine girdi!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2022 15:04:18. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber! İran'da 701 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 26 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement