Son dakika haber! İran'da "Çarşamba Suri" kutlamalarında 19 kişi öldü - Son Dakika
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Son dakika haber! İran'da "Çarşamba Suri" kutlamalarında 19 kişi öldü

16.03.2022 10:47
Son dakika haber! İran'da "Çarşamba Suri" kutlamalarında 19 kişi öldü

Gelen son dakika haberine göre İran'da Hicri Şemsi takvime göre yılın son çarşamba gecesi yapılan "Çarşamba Suri" (Kızıl Çarşamba) kutlamaları kapsamında 21 Ocak'tan bu yana 19 kişinin öldüğü, 2 bin 798 kişinin yaralandığı bildirildi.

İran'da Hicri Şemsi takvime göre yılın son çarşamba gecesi yapılan "Çarşamba Suri" (Kızıl Çarşamba) kutlamaları kapsamında 21 Ocak'tan bu yana 19 kişinin öldüğü, 2 bin 798 kişinin yaralandığı bildirildi.

Devlet televizyonuna konuşan İran Acil Yardım Kurumu Sözcüsü Mücteba Halidi, sokaklarda ateş yakılıp havai fişekler atılarak yapılan kutlamalardaki kayıplara ilişkin bilgi verdi.

Halidi, "Bu yılki Çarşamba Suri kutlamalarında 19 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 798 kişi de yaralandı." dedi.

Yaralananlardan 171 kişinin uzvunu kaybettiğini, 150 kişide yanık oluştuğunu ve 880 kişinin de gözlerinden yaralandığını aktaran Halidi, en çok ölümün Doğu Azerbaycan ve Kum eyaletlerinde olduğunu söyledi.

Son 10 yılın en yüksek rakamları olduğu ifade edilen ölüm ve yaralanma vakalarının 21 Ocak'tan itibaren yürütülen hazırlıklar ve gece yapılan kutlamalardaki kayıpları kapsadığı belirtildi.

Ölüm ve yaralanmaların birçoğunun, bu geceye gelinceye kadar merdiven altı atölyelerde patlayıcı ve yanıcı madde hazırlama esnasında meydana geldiği ifade ediliyor.

İran'da geçen sene Çarşamba Suri kutlamalarına hazırlık ve son gece dahil olmak üzere 9 kişinin öldüğü ve 1894 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

"Çarşamba Suri" kutlamaları

İran'da Nevruz Bayramı öncesi yılın son çarşamba gecesi yapılan "Çarşamba Suri" kutlamalarında özellikle çocuklar ve gençler, yakılan ateşlerin üzerinden atlıyor, havai fişekler atılıyor ve maytaplar yakılıyor.

Bu kutlamalar her yıl İran'da pek çok kişinin ölümüne ya da yaralanmasına neden oluyor. Hicri Şemsi takvimin kullanıldığı İran'da yeni yıl (Nevruz) 21 Mart'ta başlıyor.

Öte yandan, rejimin, değerleri dışında bazı Fars geleneklerinin yaygınlaşmasını istemediği, bu nedenle Çarşamba Suri gibi sosyal olaylarda yaşanan vakalara ait rakamların abartıldığı öne sürülüyor. Halktan rejimle mesafeli olan kesimin ise Çarşamba Suri kutlamalarıyla hem baharın gelişini kutladıkları hem de rejime karşıtlıklarını ortaya koydukları belirtiliyor.

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Van kar hapsinde Van kar hapsinde İran'da 'Çarşamba Suri' kutlamalarında 13 kişi öldü, 814 kişi yaralandı İran'da 'Çarşamba Suri' kutlamalarında 13 kişi öldü, 814 kişi yaralandı

Vefat, Ocak, İran, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! İran'da 'Çarşamba Suri' kutlamalarında 19 kişi öldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! İran'da "Çarşamba Suri" kutlamalarında 19 kişi öldü - Son Dakika
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