Son dakika haber | - İran'da Çarşamba Suri kutlamalarında 9 ölü, bin 894 yaralı - Son Dakika

Son dakika haber | - İran'da Çarşamba Suri kutlamalarında 9 ölü, bin 894 yaralı

17.03.2021 21:30

Son dakika haberleri: - İran'da Çarşamba Suri kutlamalarında 9 ölü, bin 894 yaralı İran Acil Servisler Kurumu, dün gece ülke genelinde yapılan "Çarşamba Suri" kutlamalarında şu ana kadar 9 kişinin hayatını kaybettiğini, bin 894 kişinin de yaralandığını açıkladı.

- İran'da Çarşamba Suri kutlamalarında 9 ölü, bin 894 yaralı

TAHRAN - İran Acil Servisler Kurumu, dün gece ülke genelinde yapılan "Çarşamba Suri" kutlamalarında şu ana kadar 9 kişinin hayatını kaybettiğini, bin 894 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İran'da Nevruz Bayramı öncesi son çarşamba gecesi için yapılan "Çarşamba Suri" kutlamaları bu yıl da kanlı geçti. İran Acil Servisler Kurumu Sözcüsü Mücteba Halidi, Nevruz Bayramı öncesi yılın son Çarşamba gecesi için yapılan "Çarşamba Suri" kutlamaları hakkında son bilgileri paylaştı. Halidi yaptığı açıklamada, Çarşamba Suri kutlamalarında patlayıcı maddeler nedeniyle şu ana kadar 9 kişinin hayatını kaybettiğini, bin 894 kişinin de yaralandığını bildirdi. Halidi, "Yaralılardan 527'sinin gözleri zarar gördü. Geçtiğimiz yıl da 512 kişinin gözleri zarar görmüştü. Kutlamalarda 131 kişi ise uzuvlarını kaybetti, geçtiğimiz yıl uzuvlarını kaybeden kişi sayısı 193'tü" dedi.

Geçtiğimiz yılki kutlamalarda 3 kişi ölmüştü

İran'da geçtiğimiz yıl Nevruz Bayramı nedeniyle yapılan Çarşamba Suri kutlamalarında 3 kişi hayatını kaybetmiş, bin 403 kişi yaralanmıştı.

İran'da Nevruz Bayramı öncesi yılın son Çarşamba gecesi yapılan kutlamalara "Çarşamba Suri" adı veriliyor. Her yıl Çarşamba Suri kutlamalarında kullanılan havai fişekler, patlayıcı ve yanıcı maddeler pek çok İranlının yaralanmasına ve ölümüne neden oluyor. Hicri Şemsi takvimin kullanıldığı İran'da Nevruz (yeni yıl), 21 Mart tarihinde başlıyor.

Son dakika haber | - İran'da Çarşamba Suri kutlamalarında 9 ölü, bin 894 yaralı
Son dakika haber | - İran'da Çarşamba Suri kutlamalarında 9 ölü, bin 894 yaralı
Son dakika haber | - İran'da Çarşamba Suri kutlamalarında 9 ölü, bin 894 yaralı
Son dakika haber | - İran'da Çarşamba Suri kutlamalarında 9 ölü, bin 894 yaralı

Nevruz Bayramı, İran, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | - İran'da Çarşamba Suri kutlamalarında 9 ölü, bin 894 yaralı - Son Dakika


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