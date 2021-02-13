Son dakika haber... - İran'da çarşıda büyük yangın: 10 yaralı - Son Dakika

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- İran'da çarşıda büyük yangın: 10 yaralı

TAHRAN - İran'ın Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Mahabad şehrinde bulunan bir çarşıda çıkan yangında 10 kişi yaralandı.

İran'ın Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Mahabad şehrinde yer alan ve ithal ürünlerin satıldığı "Asgari" adlı çarşıda yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Mahabad İtfaiye Müdürü Rahman Ahmedi yangına ilişkin yaptığı açıklamada, "Maalesef çıkan yangında 10 kişi yaralandı. Yaralananlardan 2'si itfaiye ekibinde bulunan meslektaşımızdı" bilgisini paylaştı. Ahmedi, yangın ihbarının hemen ardından itfaiye ekiplerinin olay yerine gönderildiğini söyleyerek, "Çarşı'da bulunan 300 dükkanın 50'si tamamen yandı ve pazar yerinde büyük maddi hasar mevcut" dedi.

Yangının çıkış nedeninin henüz bilinmediğini aktaran Ahmedi, olaya ilişkin inceleme başlatıldığını duyurdu.