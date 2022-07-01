Uluslararası Af Örgütünün 24 Mayıs'ta yayımladığı rapora göre, Çin'in ardından dünyada en çok idam cezası uygulanan ülkelerden İran'da 2021'de 314 kişi idam edildi.

İran 'da cinayet ve tecavüz gibi suçlardan idama mahkum edilen 10 kişinin cezasının infaz edildiği bildirildi.

Kaynak: AA

Mahkum, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber: İran'da cinayet ve tecavüz suçlarından hüküm giyen 10 kişi idam edildi - Son Dakika

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