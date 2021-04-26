İngiltere, vatandaşı Nazanin Zaghari-Ratcliffe'e İran'da yeniden hapis cezası verilmesine tepki gösterdi - Son Dakika

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, İran'da casus suçlamasıyla 5 yıl hapis yatan İran-İngiltere çifte vatandaşı Nazanin Zaghari-Ratcliffe'e başka bir suçtan yeniden hapis cezası verilmesini "tamamen insanlık dışı" olarak niteledi.

Başbakan Boris Johnson, konuya ilişkin açıklamasında, Zaghari'nin serbest bırakılması için "çok" çalışacaklarını ifade ederek, "Açıkçası İranlı yetkililerin söylediklerinin ayrıntılarını incelememiz gerekecek. Nazanin'in daha fazla hapis cezasına çarptırılmasının doğru olduğunu sanmıyorum." değerlendirmesini yaptı.

Johnson, bu konudaki çabalarını iki katına çıkaracaklarını ve soruna ilişkin "Amerikalı dostlarıyla da çalıştıklarını" aktardı.

"Elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz"

Dışişleri Bakanı Raab ise hapis kararına ilişkin "Bu, tamamen insanlık dışı ve tamamıyla haksız bir karar." dedi.

İngiltere'deki ailesinin yanına dönebilmesi için İran'a "Zaghari'nin derhal serbest bırakılması" çağrısı yapmayı sürdürdüklerini vurgulayan Raab, "Onu desteklemek için elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Yeni hapis cezası

İran'da casusluk suçlamasıyla 2016'da tutuklanan İran-İngiltere çifte vatandaşı Nazanin Zaghari-Ratcliffe, hakkında verilen 5 yıl hapis cezasını doldurduktan sonra 7 Mart'ta serbest bırakılmış ve elektronik kelepçeleri sökülmüştü.

Nazanin Zaghari-Ratcliffe hakkında bugün yapılan duruşmada ise "rejime karşı propaganda faaliyeti yürütmek" iddiasıyla 1 yıl hapis cezası verilmişti.

İran-İngiltere ilişkilerini etkiledi

Dönemin İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, Zaghari'nin, Tahran yönetimince diplomatik hedefler için rehin tutulduğunu savunmuş, yargılama süreci ve tıbbi tedaviye erişim eksikliği gerekçe gösterilerek Zaghari'ye İngiltere tarafından diplomatik koruma sağlanmıştı.

Tahran yönetimi ise çifte vatandaşlığı tanımadığını ve bu yüzden İngiltere hükümetinin Zaghari'ye sağladığı diplomatik koruma kararının geçerli olmadığını savunarak, İngiltere'yi İran'ın iç işlerine karışmakla suçlamıştı.

İngiltere Başbakanı Johnson da 10 Mart'ta İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile yaptığı telefon görüşmesinde, İran'da tutuklu veya gözaltında bulunan İngiltere-İran çifte vatandaşlarının durumunu gündeme getirmiş, bu kişilerin "derhal serbest bırakılmalarını" istemişti.

Johnson, elektronik kelepçelerinin sökülmesini memnuniyetle karşıladıkları Zaghari'nin, İngiltere'deki ailesinin yanına dönmesine izin verilmesi gerektiğini söylemişti.