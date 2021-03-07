Son dakika haber: İran'da maaş protestosuna polis müdahale etti, 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Çeşitli işçi sendikalarının yanı sıra öğretmen ve emeklilerin de katıldığı eyleme polis müdahale ederken 3 kişi gözaltına alındı.

İran İnsan Hakları Aktivistleri Ajansı'na (HRANA) göre, başkent Tahran'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı binası önünde toplanan yüzlerce gösterici, pankart ve sloganlarla İran yönetimini hedef aldı.

Tahran 'da yüzlerce öğretmen, emekli ve işçinin düzenlediği protestoda 3 kişi gözaltına alındı.

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