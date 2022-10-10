İran'ın Gilan eyaletinin merkezi Reşt'de bulunan hapishanede, cinayetten tutuklu mahkumlar arasında çıkan kavgada ölen ve yaralananların olduğu belirtildi.
İranlı Öğrenciler Ajansı'nın (İSNA) haberine göre, Gilan Başsavcısı Mehdi Fellahmiri, dün Reşt kentindeki Lakan Hapishanesi'nde mahkumlar arasında yaşanan kavgaya ilişkin açıklamada bulundu.
Hapishanede cinayetten hüküm giymiş mahkumlar arasında "şahsi nedenlerle" kavga yaşandığını ifade eden Fellahmir, "Mahkumlar arasında başlayan kavga koğuşlardan hapishane koridorlarına taşındı. Diğer mahkumların da müdahil olması nedeniyle kavga büyüdü." dedi.
Güvenlik güçlerinin göz yaşartıcı gazla kavgaya müdahale ettiğini aktaran Fellahmiri, "Maalesef hapishanede oluşan maddi zarar nedeniyle elektriklerin kesilmesi ve yaralılara zamanında müdahale edilememesi sonucu bazı mahkumlar hayatını kaybetti" ifadesini kullandı.
Savcılık dün yaptığı açıklamada hapishanede şahsi meseleler nedeniyle çıkan kavgada can kaybı yaşanmadığı, durumun kontrol altına alındığını açıklanmıştı.
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber! İran'da mahkumlar arasındaki kavgada ölen ve yaralananlar oldu - Son Dakika