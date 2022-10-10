Güvenlik güçlerinin göz yaşartıcı gazla kavgaya müdahale ettiğini aktaran Fellahmiri, "Maalesef hapishanede oluşan maddi zarar nedeniyle elektriklerin kesilmesi ve yaralılara zamanında müdahale edilememesi sonucu bazı mahkumlar hayatını kaybetti" ifadesini kullandı.

Hapishanede cinayetten hüküm giymiş mahkumlar arasında "şahsi nedenlerle" kavga yaşandığını ifade eden Fellahmir, "Mahkumlar arasında başlayan kavga koğuşlardan hapishane koridorlarına taşındı. Diğer mahkumların da müdahil olması nedeniyle kavga büyüdü." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haber! İran'da mahkumlar arasındaki kavgada ölen ve yaralananlar oldu - Son Dakika

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