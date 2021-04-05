Son dakika haberi: İran'da mutasyonlu korona virüs dördüncü dalgaya neden oldu - Son Dakika

İran Sağlık Bakan Yardımcısı İrec Herirçi, bugün itibariyle İran'da 13 eyaletin daha kırmızı ve turuncu seviyeye yükseldiğini belirterek, "Maalesef mutasyonlu korona virüs ülkede dördüncü dalgaya neden oldu" dedi.

İran Sağlık Bakan Yardımcısı İrec Herirçi, devlet televizyonunda katıldığı bir programda ülke genelinde artan korona virüs salgını ve dördüncü dalgaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Herirçi, başkent Tahran ve diğer büyük şehirlerde artan korona virüs vakalarının Nevruz tatilleri nedeniyle yaşandığını ve bu şehirlerde sosyal mesafe yasaklarının yeniden hayata geçirileceğini söyledi. İran Sağlık Bakan Yardımcısı Herirçi, "Şu anda 88 şehir kırmızı, 139 şehir turuncu ve 198 şehir sarı seviyede. Nevruz tatili nedeniyle kırmızı ve turuncu seviyeye yükselen şehirlerde artış oldu. Hastanelere salgın nedeniyle başvurularda da hızlı bir yükseliş var" ifadelerini kullandı.

Bugün itibariyle 13 şehrin daha kırmızı ve turuncu seviyeye yükseldiğini kaydeden Herirçi,"Maalesef mutasyonlu korona virüs ülkede dördüncü dalgaya neden oldu" dedi.

Kırmızı ve turuncu seviyelerdeki eyaletlerde sosyal mesafe yasaklarının yeniden hayata geçirileceğini kaydeden Herirçi, Tahran'da 2, 3 ve 4. seviyelerdeki iş gruplarına korona virüs kısıtlamaları getirileceğini ve sinema salonlarının da kapalı olacağını açıkladı. - TAHRAN